Кинофестиваль «Выборг 2023» объявил лауреатов

Главный приз конкурса получил фильм «Свет»

Названы победители XXXI Фестиваля российского кино «Выборг 2023». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия форума, которая по традиции прошла в стенах Выборгского замка.

Лента Антона Коломейца СВЕТ удостоилась сразу двух важных премий смотра – главного приза жюри игрового конкурса под руководством режиссера Сергея Урсуляка и Большого приза им. Армена Медведева в конкурсе «Выборгский счет».

Игровой конкурс

• Главный приз – СВЕТ (реж. Антон Коломеец)

• Специальный приз жюри «За лучшую мужскую роль» – Тимофей Кочнев (ПЕРВОЕ ЛЕТО, реж. Сергей Илютин)

• Специальный приз жюри «За лучшую женскую роль» – Дарья Савельева (ПРИВЕТ, МАМА, реж. Иля Малахова)

• Специальный приз жюри «За сближение авторского кино со зрительским» – ОДНИМ ДНЕМ, реж. Стас Иванов

• Специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» – СВЕТ (реж. Антон Коломеец)

• Диплом жюри – СХВАТКА, реж. Никандр Федоров

Неигровой конкурс

• Главный приз – ОТЦЫ (реж. Юрий Мокиенко)

• Специальный приз жюри «За киноязык» – ФИОЛЕТОВАЯ СТРАНА (реж. Михаил Горобчук)

• Специальный приз жюри «За вечную молодость» – ГОРОД ЗОЛОТОЙ (реж. Сергей Дебижев)

Конкурс анимационного кино

• Главный приз – ПОЛЫНЬ-25 (реж. Надя Гольдман)

• Специальный приз жюри «За иронический взгляд на особенности национального характера» – ДИЧЬ (реж. Сауле Матвиенко) и НА ГЛУБИНЕ (реж. Лиза Старикова)

Конкурс «Выборгский счет»

• Большой приз им. Армена Медведева – СВЕТ (реж. Антон Коломеец)

• «Золотая ладья» за II место – НИНА (реж. Оксана Бычкова)

• «Золотая ладья» за III место – ПЕРВОЕ ЛЕТО (реж. Сергей Илютин)

Приз за лучший сценарий

• ЛУНАТИКИ, реж. Юрий Мороз

Приз Гильдии продюсеров

• НИНА, реж. Оксана Бычкова

Приз им. Саввы Кулиша

• ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФОНЕ, реж. Сергей Ландо

Приз киноведов, кинокритиков и кинопрессы

• ОДНИМ ДНЕМ, реж. Стас Иванов

Фото: Геннадий Авраменко