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Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения и открыл прием заявок

Автор: БК

11 апреля 2024

Смотр пройдет с 9 по 15 августа в Выборге

XXXII фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения – смотр пройдет с 9 по 15 августа в Выборге.

Также стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе, которая состоит из трех секций – конкурса игрового кино, конкурса неигрового кино и конкурса короткометражной анимации.

Для участия в отборочном туре необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. Подать заявку можно до 10 июня. Отмечается, что для участия в смотре необходимо получение прокатного удостоверения.

Напомним, что по окончании прошлогоднего смотра фестиваль вернул себе прежнее название «Окно в Европу», а его президентом был назначен режиссер и сценарист Сергей Урсуляк.

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