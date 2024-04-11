Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения и открыл прием заявок

Смотр пройдет с 9 по 15 августа в Выборге

XXXII фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения – смотр пройдет с 9 по 15 августа в Выборге.

Также стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе, которая состоит из трех секций – конкурса игрового кино, конкурса неигрового кино и конкурса короткометражной анимации.

Для участия в отборочном туре необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. Подать заявку можно до 10 июня. Отмечается, что для участия в смотре необходимо получение прокатного удостоверения.

Напомним, что по окончании прошлогоднего смотра фестиваль вернул себе прежнее название «Окно в Европу», а его президентом был назначен режиссер и сценарист Сергей Урсуляк.