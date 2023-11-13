Warner Bros. может разрешить выпустить отмененного «Койота против Acme»

Инсайдеры утверждают, что студия дала добро на продажу фильма другим дистрибьюторам

Warner Bros. может все-таки спасти отмененный фильм КОЙОТ ПРОТИВ ACME – по информации Puke, студия разрешит создателям ленты продавать его другим потенциальным дистрибьюторам.

Инсайдеры утверждают, что данное решение было принято в минувшие выходные руководителями студии Майклом Де Лукой и Памелой Эбди, а также новым главой анимационного подразделения WB Биллом Домашке после большого шума в сети со стороны кинематографистов – в том числе, и авторов фильма.

Представители Warner Bros. отказались от комментариев.

Напомним, что на прошлой неделе студия объявила о том, что положит на полку уже полностью готовый фильм с бюджетом в $70 млн, чтобы списать налоги на сумму в $30 млн. Главную роль в картине, которая является гибридом CG-анимации и игрового кино, исполнил Джон Сина, а одним из ее соавторов выступил Джеймс Ганн. По словам режиссера Дэйва Грина, КОЙОТ ПРОТИВ ACME получил высокие оценки зрителей на тест-показах.

Фото: кадр из мультсериала Looney Tunes