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Warner Bros. отменила релиз уже готового фильма «Койот против Acme»

Автор: Илья Кувшинов

10 ноября 2023

Бюджет картины составил около $72 млн

Спустя чуть меньше года после того, как Warner Bros. отправила в небытие кинокомикс БЭТГЕРЛ, еще один готовый проект никогда не появится на экранах – на этот раз им станет КОЙОТ ПРОТИВ ACME. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Съемки картины, которая является гибридом CG-анимации и игрового кино, завершились в Нью-Мехико еще прошлом году.

«Последние три года мне посчастливилось работать над фильмом о Хитром Койоте – одном из самых настойчивых и стойких персонажей всех времен, – заявил у себя в соцсетях режиссер Дэйв Грин. – Меня окружала блестящая команда, которая вложила в этот проект всю душу. По итогу, мы были тепло приняты фокус-группами, которые наградили нас высокими оценками».

Главную роль в картине, стоившей около $72 млн, исполнил Джон Сина, а одним из ее соавторов выступил Джеймс Ганн. Стоит отметить, что WB планирует продолжать работу с режиссером КОЙОТА ПРОТИВ ACME – сейчас он разрабатывает проект для сестринской студии New Line Cinema.

«С возобновлением деятельности Warner Bros. Pictures Animation в июне этого года студия изменила свою глобальную стратегию, сосредоточившись на театральных релизах, – отмечается в заявлении представителя WB Motion Picture Group. – Мы приняли непростое решение не продолжать работу над проектом. Студия с огромным уважением относится к создателям, актерам и съемочной группе и благодарна им за их вклад в создание ленты»

Предыдущее руководство студии анонсировало выход картины в декабре 2020 года – тогда она должна была стать оригинальным проектом для HBO Max. Чуть позднее решение было изменено, и WB собралась выпустить КОЙОТА в кинотеатральный прокат 21 июля 2023 года. Так или иначе, в апреле прошлого года на эту дату встала БАРБИ Греты Гервиг.

Напомним, что ранее Warner Bros. отказалась от выпуска кинокомикса БЭТГЕРЛ с бюджетом в $90 млн и анимационного фильма СКУБИ-ДУ! ОТДЫХ С ПРИВИДЕНИЯМИ – причиной стало желание списать налоги, поскольку Дэвид Заслав стремился сэкономить $3 млрд. Оба проекта должны были дебютировать на стриминге, что также не входило в стратегию нового президента конгломерата – он изменил стратегию WB в пользу кинотеатральных релизов.

Фото: кадр из мультсериала Looney Tunes

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