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Warner Bros. Discovery расширит свою киностудию в Великобритании ради проектов DC

Автор: Илья Кувшинов

22 сентября 2023

Территория Warner Bros. Studios Leavesden увеличится почти на 4 гектара

У DC Studios появится новый дом – Variety сообщает, что Warner Bros. Discovery отдаст в распоряжение своего подразделения павильоны и офисные помещения на территории киностудии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где в последнее время снимался сериал HBO «Дом Дракона».

Медиагигант под руководством Дэвида Заслава анонсировал планы по расширению самой киностудии, территория которой увеличится почти на 4 гектара. Также будут построены 10 новых павильонов. WBD рассчитывает приступить к реализации проекта во втором квартале 2024 года и завершить его в 2027 году.

Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран будут задействованы в работе над расширением Warner Bros. Studios Leavesden и «проследят, чтобы их идеи были включены» в новые объекты.

В январе тандем рассказал о первой фазе перезагруженной киновселенной, которая будет включать в себя новый сольный фильм СУПЕРМЕН: НАСЛЕДИЕ в постановке самого Ганна, ленту о Бэтмене и Робине, сериальный приквел ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ, шоу про Зеленого фонаря и ряд других кино- и телепроектов.

Фото: соцсети Warner Bros. Studios Leavesden

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