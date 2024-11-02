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«Вайт Медиа» проведет конкурс новых оригинальных форматов

Автор: БК

2 ноября 2024

Подать заявку на участие можно до 28 февраля

Компания «Вайт Медиа» открыла прием заявок на участие в конкурсе новых оригинальных форматов для ТВ и онлайн-платформ. 

К рассмотрению принимаются проекты в любом жанре. Авторам предлагается сделать акцент на игровых, образовательных, музыкальных и реалити-шоу для широкой аудитории, которые будут интересны как телеканалам, так и стримингам.

Стоит обратить внимание на оригинальность – важно, чтобы у идеи не было аналогов. Победитель конкурса получит возможность реализовать проект, а также денежный приз в размере 1 млн рублей.

«Мы рассчитываем открыть новые имена и найти перспективные идеи для создания новых рейтинговых проектов, которые полюбит аудитория. В конкурсе могут принять как начинающие, так и опытные авторы. Мы открыты для всех» – отмечает генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева.

Подать заявку на участие можно до 28 февраля. Более подробная информация доступна на официальном сайте.

Фото: «Вайт Медиа»

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