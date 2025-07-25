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«ВайТ Медиа» подвела итоги конкурса новых оригинальных форматов

Автор: БК

25 июля 2025

Победителем стала Полина Легостаева за проект «100 лет в обед»

Компания «Вайт Медиа» подвела итоги конкурса новых оригинальных форматов для ТВ и онлайн-платформ.

Победителем конкурса стала Полина Легостаева за проект «100 лет в обед», сочетающий в себе элементы тревел-блога, документального кино и кулинарного шоу. Она получит главный приз в размере 1 млн рублей.

«Проект сочетает в себе актуальные темы биохакинга, долголетия и одновременно рассказывает о нашей многонациональной культуре, традициях, открывая их через путешествия. Автор показывает настоящую жизнь, с добротой и теплотой показывая красоту регионов нашей Родины», – отмечает генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева.

К рассмотрению на участие в конкурсе принимались проекты в любом жанре, которые могли бы быть интересны телеканалам и стримингам.

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