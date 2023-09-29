Голливудские студии начинают возобновлять работу после забастовки сценаристов

Приоритетом для них является доработка сценариев и досъем запущенных в производство картин

Забастовка Гильдии сценаристов США (WGA) завершилась на этой неделе, и инсайдеры утверждают, что голливудские студии уже начали постепенно возобновлять работу над новыми проектами. Об этом сообщает Variety.

Так, Paramount надеется, что авторы в ближайшее время сядут за доработку сценариев запланированной перезагрузки СТАРТРЕКА и экранизации «Радуги Шесть» Тома Клэнси. Universal хочет верить, что завершение забастовки сценаристов означает скорую готовность нового варианта сценария второй части ФОРСАЖА 10. Ее выход в американский прокат запланирован на 4 апреля 2025 года.

Warner Bros., в свою очередь, рассчитывает, что Мэтт Ривз возьмется за рукопись сиквела БЭТМЕНА с Робертом Паттинсоном. Другие проекты студии, вроде МАЙНКРАФТА и СУПЕРМЕНА: НАСЛЕДИЕ Джеймса Ганна уже дописаны и могут войти в съемочный период уже весной (при условии, что в ближайшее время будет заключено соглашение с бастующей гильдией актеров).

Приоритетом для студий является возобновление съемок картин, которые застряли в подвешенном состоянии из-за забастовки актеров. Например, сиквел ГЛАДИТОРА Ридли Скотта, работа над которым началась летом на Мальте, был отснят всего лишь наполовину. Кристоферу МакКуорри осталось доснять всего лишь пару сцен для завершения работ над второй частью картины МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. Несколько съемочных дней оставалось БИТЛДЖУСУ 2 Тима Бертона, ПРИСЯЖНОМУ №2 Клинта Иствуда и триквелу ДЕДПУЛА с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Также из-за забастовок застопорились съемки продолжения триллера 1996 года СМЕРЧ с Гленом Пауэллом и Дэйзи Эдгар-Джонс – до начала июльских событий работа над ним шла в Окхлахоме всего лишь неделю.

Съемочный график сильно поплыл из-за забастовок, и инсайдеры утверждают, что грядущий производственный поток создаст логистический кошмар для съемочных групп – от настоящих битв за съемочные павильоны и локации до жестокой конкуренции за звезд.

На телевизионном фронте все примерно также – студийные боссы рассчитывают продолжать работу над новыми сезонами уже выпущенных сериалов, а также новинками, которые на момент начала забастовок уже находились на этапе запуска.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ 3