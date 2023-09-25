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Вечерние ток-шоу могут вернуться в эфир в октябре после окончания забастовки

Автор: Илья Кувшинов

25 сентября 2023

Некоторые продюсеры уже поручили сотрудникам приступить к работе

Сценаристы и студии только смогли достичь предварительного соглашения о завершении забастовки, а продюсеры вечерних шоу уже размышляют о том, как быстрее вернуться в эфир. Об этом сообщает Deadline.

По информации инсайдеров, некоторые из них уже написали своим сотрудникам, чтобы они приступили к работе – самым ранним называется этот вторник, 26 сентября.

Поскольку ток-шоу попадают под соглашение актерской гильдии, это позволяет ведущим (ранее бастовавшим как члены гильдии сценаристов) немедленно вернуться – ну или когда члены WGA одобрят новый контракт.

Предположительно, главные ежедневные шоу договорятся между собой о единовременном возвращении. Это неудивительно, учитывая, что во время забастовки телеведущие даже организовали собственный подкаст Strike Force Five, вся выручка от которого пошла на зарплату их командам. В записи подкаста приняли участие Джимми Киммел, Джимми Фэллон, Сет Майерс, Стивен Колбер и Джон Оливер.

Инсайдеры полагают, что их возвращение скорее всего состоится через несколько дней после ратификации нового договора и официального окончания забастовки.

Фото: соцсети The Late Show with Stephen Colbert

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