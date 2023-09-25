Сценаристы и студии смогли достичь предварительного соглашения о завершении забастовки

Тем не менее, профсоюз все еще бастует из-за солидарности с коллегами по гильдии актеров

Гильдия сценаристов США (WGA) спустя почти пять месяцев достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) о прекращении забастовки. Deadline сообщает, что стороны пришли к общему согласию после встречи в воскресенье, 24 сентября, когда им удалось утрясти все вопросы по поводу урегулирования использования искусственного интеллекта и минимального количества людей в сценарных комнатах на телевидении.

Подробности предварительного соглашения WGA пока не разглашаются, но будут опубликованы гильдией до голосования по ратификации.

Теперь же, во вторник, 26 сентября, переговорному комитету гильдии сценаристов под руководством Эллен Штуцман предстоит проголосовать – рекомендовать ли соглашение и направлять его на утверждение главам восточного и западного представительств профсоюза. Другое же голосование должно решить – отменять ли забастовку окончательно, чтобы позволить сценаристам вернуться к работе по время голосования по ратификации.

На данный момент, все пикеты приостановлены, однако профсоюз все еще находится на забастовке. В официальном заявлении WGA призвала своих членов не возвращаться к работе до тех пор, пока Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) не подпишет новое соглашение с AMPTP – так она планирует выразить солидарность к коллегам.

Несмотря на все это, все равно потребуется несколько дней, чтобы забастовка была официально завершена. Так, например, во время предыдущей забастовки WGA в 2007-2008 годах предварительное соглашение было достигнуто на 96-й день, а сама ратификация договора – только на 100-й.

Фото: соцсети WGA West