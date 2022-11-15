Объявлена программа фестиваля авторского кино «Зимний»

Смотр пройдет со 2 по 8 декабря

Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил основную конкурсную программу. Смотр пройдет в Москве 2-8 декабря.

В программу фестиваля вошли десять российских фильмов, снятых в 2021-2022 гг.: драма Тамары Дондурей РЯДОМ о переживании смерти близкого человека с Екатериной Ермишиной, Ингеборгой Дапкунайте и Татьяной Друбич, ДОКТОР Артема Темникова, где главную роль исполнил Сергей Пускепалис, и новая картина Алексея Федорченко БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.

Также в конкурсе фильм Ивана И. Твердовского НАВОДНЕНИЕ, картина ВОЛНЫ Михаила Брашинского о попытках пережить смерть близкого человека и одиночество с Викторией Толстогановой и Владиславом Абашиным, и фильм МЕНЬШЕЕ ЗЛО Виктора Шамирова об отношениях супружеской пары, которые давно потеряли страсть, с Алексеем Розиным, Виктором Добронравовым и Полиной Агуреевой в главных ролях. Также будет показана новая работа Григория Константинопольского КЛИПМЕЙКЕРЫ о герое, чей путь к славе лежал через лихие девяностые, и хоррор МЕДЕЯ Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева.

Якутский кинематограф представляет детективная драма АЙТА Степана Бурнашёва рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты, и НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА Любови Борисовой.

Площадками смотра станут кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион». Конкурсные показы можно посетить по регистрации.

В рамках фестиваля также пройдет первый Форум Московских киношкол, где мастера профильных учебных заведений столицы проведут мастер-классы и творческие семинары.

Учредителями Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» являются Минкультуры РФ и «Кинокомпания Альянс», при поддержке Российского Фонда Культуры.