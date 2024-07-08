Началось производство масштабных сказок «Золушка» и «Алые паруса»

Выход картин запланирован в 2026 году

Продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов приступили к работе над двумя игровыми проектами – экранизациями сказок АЛЫЕ ПАРУСА и ЗОЛУШКА.

В центре повествования нового прочтения повести Александра Грина окажутся перенесшийся из XVIII века в современный мир аристократ Артур Грей и его потомок Костя, которым приходится объединиться во имя спасения мира и миллионов людей, верящих в мечты. Сценарий грядущей картины написал Сергей Калужанов.

ЗОЛУШКА станет классической экранизацией всем известной сказки. Режиссером ленты выступит Марк Горобец (ТУР С ИВАНУШКАМИ). Ожидается, что помимо новых технологий в проекте будут задействованы яркие артефакты из культового фильма 1947 года.

Создатели отмечают, что хотят подарить новую жизнь знаковым литературным произведениям. По их словам, это масштабные проекты, несущие культурный код и паттерны, близкие каждому с рождения.

В данный момент для съемок строятся масштабные декорации – в том числе павильон, частично воссоздающий Санкт-Петербург, с разводными мостами и с самым большим в Европе бассейном для съемок подводных и надводных сцен.

Выход картин запланирован в 2026 году.