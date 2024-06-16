В Москве прошла XI премия АПКиТ

Фоторепортаж из конгресс-центра ЦМТ

13 июня в конгресс-центре ЦМТ состоялась торжественная церемония вручения XI премии АПКиТ.

Главным триумфатором оказалась криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал был удостоен девяти наград, включая приз в категории «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)». Полный список победителей доступен у нас на сайте.

Гостями XI Премии АПКиТ стали ведущие представители киноиндустрии – первые лица крупнейших кинокомпаний и медиахолдингов, знаменитые продюсеры, режиссеры и актеры.

Фото: пресс-служба премии

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16.06.2024