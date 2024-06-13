Названы победители XI премии АПКиТ

Главным триумфатором стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила лауреатов своей XI премии.

Лучшими полнометражными художественными фильмами были названы ВЫЗОВ Клима Шипенко и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского. Победителями в сериальных категориях для онлайн-кинотеатров стали «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Цербер».

Криминальная драма Жоры Крыжовникова оказалась главным триумфатором церемонии – проект был удостоен девяти наград.