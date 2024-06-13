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Названы победители XI премии АПКиТ

Автор: Илья Кувшинов

13 июня 2024

Главным триумфатором стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила лауреатов своей XI премии.

Лучшими полнометражными художественными фильмами были названы ВЫЗОВ Клима Шипенко и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского. Победителями в сериальных категориях для онлайн-кинотеатров стали «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Цербер».

Криминальная драма Жоры Крыжовникова оказалась главным триумфатором церемонии – проект был удостоен девяти наград.

Полный список победителей
• Лучший онлайн-сериал (7 и более серий) – «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• Лучший онлайн-сериал (1–6 серий) – «Цербер»
• Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) – «Скорая помощь», 6-й сезон
• Лучший телесериал (5–19 серий) – «Бизон: Дело манекенщицы»
• Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии) – «Топор. 1945. Кенингсберг»
• Лучший комедийный сериал – «Волшебный участок»
• Лучший полнометражный художественный фильм – ВЫЗОВ и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
• Лучший актер сериала – Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучшая актриса сериала – Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»)
• Лучший актер второго плана в сериале – Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучшая актриса второго плана в сериале – Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучший документальный фильм – АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ...
• Лучший документальный сериал – «Время "Спартака"»
• Лучший анимационный сериал – «Три кота»
• Лучшая режиссерская работа – Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучшая сценарная работа – Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Роберт Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучшая операторская работа – Юрий Никогосов («Актрисы»)
• Лучшая работа кастинг-директора – Анастасия Багирова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Алексей Горшенев («Король и Шут»)
• Лучшие визуальные эффекты – Евгений Лесниченко, Илья Шутов («Волшебный участок»)

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