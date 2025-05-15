В Москве прошла XII церемония вручения премии АПКиТ

Фоторепортаж из конгресс-центра ЦМТ

13 мая в конгресс-центре ЦМТ состоялась торжественная церемония вручения XII премии АПКиТ.

Лучшим полнометражным художественным фильмом был назван СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко. Победителями в сериальных категориях для онлайн-кинотеатров стали «Трасса» и «Внутри убийцы». Лучшим комедийным сериалом был назван «Инспектор Гаврилов». Лучшим анимационным сериалом был признан «Три кота». Полный список победителей доступен у нас на сайте.

Гостями XII церемонии вручения премии АПКиТ стали ведущие представители киноиндустрии – первые лица крупнейших кинокомпаний и медиахолдингов, известные продюсеры, режиссеры и актеры.

Фото: Константин Семенов, Петр Кузнецов, Анна Темерина

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15.05.2025