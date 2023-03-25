Ассоциация продюсеров подвела итоги X Премии АПКиТ

Фотоотчет из Центра международной торговли

24 марта в Центре международной торговли Москвы были объявлены Лауреаты национальной кинематографической X Премии АПКиТ были объявлены вечером . Продюсеры вручили награды в 17 номинациях лучшим, по их мнению, премьерам, которые состоялись в кинопрокате, телевизионном эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах. А также – пять специальных призов. Ведущими торжественной церемонии стали Евгений Стычкин и Марина Зудина.

Фото Геннадия Авраменко.

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25.03.2023