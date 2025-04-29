В Москве состоялась церемония вручения премии «Белый квадрат»
Фоторепортаж из Театрального центра «На Плющихе»
28 апреля в Театральном центре «На Плющихе» в 21-й раз состоялась торжественная церемония вручения премии в области операторского искусства «Белый квадрат».
Главный приз в номинации «Лучший кинооператор года» получил Максим Жуков за фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА. Полный список победителей доступен по ссылке.
Ведущим церемонии выступил актер Александр Петров.
Фото: Геннадий Авраменко
29.04.2025