В Москве состоялась церемония вручения премии «Белый квадрат»

Фоторепортаж из Театрального центра «На Плющихе»

28 апреля в Театральном центре «На Плющихе» в 21-й раз состоялась торжественная церемония вручения премии в области операторского искусства «Белый квадрат».

Главный приз в номинации «Лучший кинооператор года» получил Максим Жуков за фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА. Полный список победителей доступен по ссылке.

Ведущим церемонии выступил актер Александр Петров.

Фото: Геннадий Авраменко

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29.04.2025