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Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов за 2024 год

Автор: БК

28 апреля 2025

Торжественная церемония состоялась в Театральном центре «На Плющихе»

Стали известны лауреаты XXI ежегодной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2024 года достался Максиму Жукову (МАСТЕР И МАРГАРИТА). Награду за лучшую работу оператора в сериале получил Илья Авербах («Прометей»).

Почетной премии за вклад в операторское искусство был удостоен Юрий Шайгарданов. В числе его работ – СТРАНА ГЛУХИХ Валерия Тодоровского, СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ Владимира Бортко, ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова и многие другие.

Специальная награда «Операторское признание» досталась компании Blackline Cinema Optics, которая специализируется на создании и модернизации анаморфотной оптики.

Ведущим торжественной церемонии выступил Александр Петров.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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