II Дальневосточная Кинопремия: фоторепортаж с церемонии вручения

Ведущими церемонии выступили актеры Агния Кузнецова и Булат Цыденешеев

6 октября в Улан-Удэ подвели итоги за высокие достижения и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Ведущими церемонии выступили актеры Агния Кузнецова и Булат Цыденешеев.

Лучшим полнометражным фильмом были названы якутские ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, награда за лучший дебют досталась камчатской картине ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ, в короткометражном блоке победил мультфильм «Мунха». Полный список победителей доступен по ссылке.

В торжественной церемонии приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев, министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, первый заместитель министра – председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова, и.о. директора департамента развития территорий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Вячеслав Завалин, заместитель руководителя департамента по сериальному продукту АНО ИРИ Мариам Бохян, директор Дальневосточной Кинопремии Филипп Абрютин, продюсер Дальневосточной Кинопремии Оксана Лахно, руководитель представительства Союза кинематографистов Республики Бурятия Дина Подпругина-Замалиева, генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, режиссер Алексей Вахрушев и многие другие.

Фото: пресс-служба премии

07.10.2025