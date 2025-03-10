Фестиваль «Дух огня 2025»: церемония закрытия

Фоторепортаж из концертно-театрального центра «Югра-Классик»

9 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска состоялась церемония закрытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Главный приз фестиваля – «Золотую тайгу» за лучший дебютный фильм – получила лента УБИТЬ МОНГОЛЬСКУЮ ЛОШАДЬ Сяосюань Цзяня. В конкурсе российских дебютов победила лента ВЕТЕР Сергея Члиянца.

По красной дорожке мероприятия прошли Эмир Кустурица, Юлия Хлынина, Сергей Епишев, Игорь Бабаев, Надежда Михалкова, Игорь Волошин, Юлия Мишкинене, Ксения Кутепова, Алишер Хамиходжаев, Иван Синцов, Юрий Мороз, Фархат Шарипов, Магдалена Ралчева, Ирина Розанова, Эпигменьо Ибарра, Щин Ён-Щик, Али Бехрад, Неда Махиани, Себастьян Парра, Хегде Натеш, Гульшат Смагулова, Виктория Мокерова, Максим Добромыслов, Сергей Члиянц и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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10.03.2025