В Ханты-Мансийске объявили победителей XXIII международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Главный приз конкурса российских дебютов получила лента «Ветер»

В Ханты-Мансийске завершился XXIII международный фестиваля кинодебютов «Дух огня». Ведущими торжественной церемонии стали Юлия Хлынина и Сергей Епишев.

Главный приз конкурса российских дебютов получила лента ВЕТЕР Сергея Члиянца. Специального упоминания жюри удостоился фильм НАСТУПИТ ЛЕТО.