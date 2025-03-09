В Ханты-Мансийске объявили победителей XXIII международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»
Главный приз конкурса российских дебютов получила лента «Ветер»
В Ханты-Мансийске завершился XXIII международный фестиваля кинодебютов «Дух огня». Ведущими торжественной церемонии стали Юлия Хлынина и Сергей Епишев.
Главный приз конкурса российских дебютов получила лента ВЕТЕР Сергея Члиянца. Специального упоминания жюри удостоился фильм НАСТУПИТ ЛЕТО.
Список некоторых лауреатов
• Главный приз конкурса российских дебютов – ВЕТЕР
• Специальное упоминание жюри – НАСТУПИТ ЛЕТО
• Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебедева – Мария Фалилеева (СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ)
• Приз за лучшую работу с музыкой – режиссер Кирилл Султанов и композитор Екатерина Владимирская (НАСТУПИТ ЛЕТО)
• Приз зрительских симпатий – НАСТУПИТ ЛЕТО
• Приз президента фестиваля – НАСТУПИТ ЛЕТО
• Приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль в конкурсе российских дебютов – Олег Васильков (ВЕТЕР)
• Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль в конкурсе российских дебютов – Дарья Алыпова (СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ)
• Специальный приз «За сохранение культурных традиций» от компании «Газпром нефть» – ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ
• Главный приз короткометражного конкурса – «Такой именно день»
• Специальный приз короткометражного конкурса – «Мужчина, который мне нравится»
• Главный приз секции «Твое кино» – НАВИ
• Главный приз международного конкурса – УБИТЬ МОНГОЛЬСКУЮ ЛОШАДЬ
• Специальный приз международного конкурса – СЕМЯ ПУСТЫНИ
• Специальный приз международного конкурса – ТЕГЕРАН, КАКИМ ВЫ ЕГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ
• Диплом специального упоминания жюри – ТИГРИНЫЙ ПРУД
• Приз фонда «Росконгресс» за сохранение традиционных духовных ценностей в мире «Душа России. Мировое кино» – «Граждане крыши».
• Наиболее перспективная картина в секции «Фильм-в-работе» – А КАК ПРАВИЛЬНО?