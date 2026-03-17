Фестиваль «Дух огня»: церемония закрытия
Фоторепортаж из концертно-театрального центра «Югра-Классик»
16 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска состоялась церемония закрытия XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Главный приз фестиваля получила испанская лента ГЛУХАЯ Эвы Либертад. В конкурсе российских дебютов победил фильм КОСМОС ЗАСЫПАЕТ Антона Мамыкина.
По красной дорожке прошли участники и жюри фестиваля – Федор Бондарчук, Леонид Ярмольник, Евгений Маргулис, Андрей Прошкин, Сергей Члиянц, Софья Лебедева, Леонид Каневский, Владимир Канухин, Арам Вардеванян, Стася Толстая, Григорий Калинин, Анна Савранская, Виктория Маслова и другие.
17.03.2026