Фестиваль «Горький fest»: церемония закрытия

Фоторепортаж из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М.Горького

16 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М.Горького завершился IX «Горький fest».

Главный приз жюри за лучший фильм достался документальной ленте Кирилла Верхозина КОЛХАНДРА о девочке, снимающей кино в деревне с местными детьми. Полный список победителей доступен по ссылке.

По красной ковровой дорожке мероприятия прошли президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, члены жюри Дарья Грацевич, Ольга Сутулова, Александр Плотников, Артем Васильев, Егор Москвитин, а также гости и участники смотра – Людмила Артемьева, Олег Гаас, Александра Ревенко, Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Алексей Федорченко, Слава Копейкин, Андрей Золотарев, Влад Коноплев, Маргарита Аброськина, Данил Стеклов, Светлана Степанковская, Ирина Безрукова и многие другие.

Фото: Геннадий Авраменко

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17.07.2025