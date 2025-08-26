Фестиваль «Короче»: церемония закрытия

Фоторепортаж из Центрального парка Калининграда

24 августа в Калининграде завершился XIII российский кинофестиваль «Короче».

В программе короткометражного кино победил фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой, а Гран-при секции полнометражных дебютов получила картина СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ Игоря Марченко. Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Торжественная церемония закрытия фестиваля традиционно проходила в Центральном парке Калининграда. Ее гостями церемонии стали участники, члены жюри и гости фестиваля: Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев, Михаил Врубель, Игорь Толстунов, Андрей Прошкин, Илья Тилькин, Сабина Еремеева, Катерина Шпица, Светлана Степанковская, Полина Максимова, Марина Доможирова, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Алена Бабенко, Егор Корешков, Павел Артемьев, Борис Хлебников, Макар Хлебников и другие.

Фото: Анна Темерина

26.08.2025