Фестиваль «Маяк», фотоотчет: церемония закрытия

Фоторепортаж из Геленджика

10 октября в Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила журналист Евгения Милова.

Главная награда смотра – Гран-при за лучший фильм – досталось фильму КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Полный список победителей доступен по ссылке.

Гостями мероприятия стали Кристина Асмус, Павел Чухрай, Дарья Савельева, Михаил Местецкий, Владимир Мишуков, Евгения Громова, Любовь Мульменко, Игорь Мишин, Дарья Харченко и многие другие.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

11.10.2024