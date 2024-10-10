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Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов

Автор: БК

10 октября 2024

Гран-при достался ленте «Кончится лето»

10 октября в Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила журналист Евгения Милова.

Гран-при за лучший фильм получила лента КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Агурбаева. 

«Когда мы представляли фильм, то я сказал, что для продюсера это картина мечты. Я точно буду долгие годы гордиться тем, что в моей фильмография среди всего прочего появилось КОНЧИТСЯ ЛЕТО. Это очень важный фильм, потому что в его основе лежит принцип свободы. Это то, про что мы так или иначе всегда пытаемся думать, говорить и снимать – независимо от формата и жанра. Это история семьи. Была семья, и в череде невообразимо случайных и глупых событий этой семьи не стало. Берегите свой ближний круг, берегите свою семью. Эта картина про это», – заявил со сцены генеральный продюсер KION Игорь Мишин.

Полнометражный конкурс 
• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
• Лучшая работа режиссера – Александр Хант, ДЖЕКПОТ
• Лучшая мужская роль – Максим Стоянов (ДЖЕКПОТ, реж. Александр Хант)
• Лучшая женская роль – Евгения Громова (АГНИЯ, реж. Павла Стратулат)
• Лучший сценарий – Павла Стратулат, АГНИЯ
• Лучшая работа оператора – Екатерина Смолина, НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало
• Лучший дебют – Зака Абдрахманова, ПАПА УМЕР В СУББОТУ
• Особое упоминание жюри – Рената Джало, НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

Короткометражный конкурс
• Главный приз – «Хребет», реж. Кристина Панова
• Особое упоминание жюри – «Клок», реж. Лиана Сукиасян

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО

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