Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов

Гран-при достался ленте «Кончится лето»

10 октября в Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила журналист Евгения Милова.

Гран-при за лучший фильм получила лента КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Агурбаева.

«Когда мы представляли фильм, то я сказал, что для продюсера это картина мечты. Я точно буду долгие годы гордиться тем, что в моей фильмография среди всего прочего появилось КОНЧИТСЯ ЛЕТО. Это очень важный фильм, потому что в его основе лежит принцип свободы. Это то, про что мы так или иначе всегда пытаемся думать, говорить и снимать – независимо от формата и жанра. Это история семьи. Была семья, и в череде невообразимо случайных и глупых событий этой семьи не стало. Берегите свой ближний круг, берегите свою семью. Эта картина про это», – заявил со сцены генеральный продюсер KION Игорь Мишин.

Полнометражный конкурс

• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев

• Лучшая работа режиссера – Александр Хант, ДЖЕКПОТ

• Лучшая мужская роль – Максим Стоянов (ДЖЕКПОТ, реж. Александр Хант)

• Лучшая женская роль – Евгения Громова (АГНИЯ, реж. Павла Стратулат)

• Лучший сценарий – Павла Стратулат, АГНИЯ

• Лучшая работа оператора – Екатерина Смолина, НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало

• Лучший дебют – Зака Абдрахманова, ПАПА УМЕР В СУББОТУ

• Особое упоминание жюри – Рената Джало, НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

Короткометражный конкурс

• Главный приз – «Хребет», реж. Кристина Панова

• Особое упоминание жюри – «Клок», реж. Лиана Сукиасян

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО