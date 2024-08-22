«Анора» откроет кинофестиваль «Маяк»

Российская премьера картины Шона Бэйкера состоится на открытии смотра 5 октября

Стал известен фильм открытия грядущего фестиваля актуального российского кино «Маяк» – им станет драмеди АНОРА Шона Бэйкера.

Российская премьера картины, ставшей победителем 77-го Каннского кинофестиваля, состоится на открытии смотра 5 октября.

«Удивительно, как точно американский режиссер уловил основные типажи текущей российской жизни: веселая, безответственная молодежь, предпочитающая зарывать голову в песок при столкновении с реальностью, ее (не)понятно на чем разбогатевшие, полные классового снобизма «предки» и, наконец, «простой народ», не хватающий звезд с небес, но обладающий вполне себе твердыми представлениями о достоинстве и морали», – заявил программный директор «Маяка» Стас Тыркин.

Главные роли в АНОРЕ исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Жюри основного конкурса возглавит Жора Крыжовников.

Фото: кадр из фильма АНОРА