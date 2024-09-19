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Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

Автор: БК

19 сентября 2024

В основной конкурс вошло девять картин

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

В нее вошло девять полнометражных игровых картин, ранее не показывавшихся в России:

АГНИЯ, реж. Павла Стратулат
• БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева
• ВЕЧНАЯ ЗИМА, реж. Николай Ларионов
• ДЖЕКПОТ, реж. Александр Хант
• КИНОПЛЕНКА № 8, реж. Илья Хотиненко
• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев
• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало
• ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова
ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ, реж. Тома Селиванова

Вне конкурса на фестивале будет также показана новая лента Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ.

В короткометражный конкурс «Маяка» попали семь картин:

• «6.21», реж. Сергей Рамз
• «Возвращение», реж. Света Владимирова
• «Гимн чуме», реж. Атака51
• «Клок», реж. Лиана Сукиасян
• «Спасение», реж. Никита Добрынин
• «Хребет», реж. Кристина Панова
• «Эфир», реж. Николай Суходолов

Напомним, что фильмом открытия станет АНОРА Шона Бэйкера.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА

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