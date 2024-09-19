Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

В основной конкурс вошло девять картин

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

В нее вошло девять полнометражных игровых картин, ранее не показывавшихся в России:

• АГНИЯ, реж. Павла Стратулат

• БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева

• ВЕЧНАЯ ЗИМА, реж. Николай Ларионов

• ДЖЕКПОТ, реж. Александр Хант

• КИНОПЛЕНКА № 8, реж. Илья Хотиненко

• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев

• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало

• ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова

• ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ, реж. Тома Селиванова

Вне конкурса на фестивале будет также показана новая лента Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ.

В короткометражный конкурс «Маяка» попали семь картин:

• «6.21», реж. Сергей Рамз

• «Возвращение», реж. Света Владимирова

• «Гимн чуме», реж. Атака51

• «Клок», реж. Лиана Сукиасян

• «Спасение», реж. Никита Добрынин

• «Хребет», реж. Кристина Панова

• «Эфир», реж. Николай Суходолов

Напомним, что фильмом открытия станет АНОРА Шона Бэйкера.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА