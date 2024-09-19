Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
В основной конкурс вошло девять картин
Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.
В нее вошло девять полнометражных игровых картин, ранее не показывавшихся в России:
• АГНИЯ, реж. Павла Стратулат
• БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева
• ВЕЧНАЯ ЗИМА, реж. Николай Ларионов
• ДЖЕКПОТ, реж. Александр Хант
• КИНОПЛЕНКА № 8, реж. Илья Хотиненко
• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев
• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало
• ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова
• ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ, реж. Тома Селиванова
Вне конкурса на фестивале будет также показана новая лента Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ.
В короткометражный конкурс «Маяка» попали семь картин:
• «6.21», реж. Сергей Рамз
• «Возвращение», реж. Света Владимирова
• «Гимн чуме», реж. Атака51
• «Клок», реж. Лиана Сукиасян
• «Спасение», реж. Никита Добрынин
• «Хребет», реж. Кристина Панова
• «Эфир», реж. Николай Суходолов
Напомним, что фильмом открытия станет АНОРА Шона Бэйкера.
Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА