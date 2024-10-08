Драма «Белый пароход» примет участие в конкурсе кинофестиваля в Сан-Паулу

Смотр пройдет с 17 по 30 октября

Мистическая драма Инги Шепелевой БЕЛЫЙ ПАРОХОД отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, который пройдет с 17 по 30 октября. Об этом ТАСС сообщили создатели проекта.

«Мы очень рады тому, что попали в основной конкурс кинофестиваля в Сан-Паулу, и с трепетом готовимся к международной премьере. Для меня, как для режиссера фильма, очень важно, что он найдет своего зрителя не только в России, но и за ее пределами – потому что проблематика фильма должна быть знакома многим - в мире очень много территорий, где люди разных национальностей, религий, языков и опытов сосуществуют в рамках одного государства. Мне интересно увидеть, как фильм воспримет зритель, будет ли ему близка особенная условность, абсурд, магия, перешагнет ли фильм за границы локального кино, откликнется ли в сердцах иностранного зрителя», – заявила режиссер картины.

В центре сюжета – борьба якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы, которая трансформируется в нечто большее.

Премьера БЕЛОГО ПАРОХОДА состоялась в первый конкурсный день кинофестиваля «Маяк» в Геленджике.

Фото: кадр из фильма БЕЛЫЙ ПАРОХОД