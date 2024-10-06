Фестиваль «Маяк»: день первый

Столица против провинции, подлинное против наносного

ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова

Продюсеры: Наталья Смирнова, Наталья Дрозд, Сергей Сельянов

О чем. У тридцатилетней москвички Айко умирает отец, и она едет на его похороны в зимнюю казахстанскую глубинку, которую оставила много лет назад. Там она встречает бывших одноклассников и старых и новых родственников, кто-то из которых относится к ней симпатией, кто-то – с откровенным раздражением. Несмотря на все конфликты, Айко решает остаться в поселке до весны, пока на могиле не поставят памятник: кажется, ей это нужно для того, чтобы убедиться, что отец точно умер.

Впечатления. Фильм Абдрахмановой в чем-то подобен своей героине – он знает все традиции, он очень укоренен в материале, который воспроизводит, и в то же время он еле сдерживает свою дерзость и явно настроен к этому материалу критически. Паутина взаимоотношений в основном женских персонажей (а отец был трижды женат) постепенно распутывается, вскрывает старые травмы и обрастает новыми. Айко служит катализатором этого процесса и одновременно его центром. Фильм позволяет себе некоторую декларативность в самом конце, у него есть четкий социальный месседж, который картина в какой-то момент решает открыто заявить, но осуждать ее за это никак невозможно.

БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева

Продюсеры: Янна Буряк, Жан Просянов

О чем. Перестроечные годы. В якутском городе пост директора музыкальной школы занимает приезжий мужчина из Москвы. Местный хор уже много лет исполняет на отчетном концерте песню «Белый пароход», и новый руководитель хочет заставить учеников разучить что-то новое. Руководительница хора вступает с ним в принципиальное противостояние. Директор, в свою очередь, обещает отобрать из числа учеников тех, кто сможет поступить в Московскую консерваторию. Но в какой-то момент москвич проникается «местным колоритом», и борьба двух людей трансформируется во что-то иное.

Впечатления. БЕЛЫЙ ПАРОХОД - второй подряд фильм в конкурсе «Маяка», значительная часть диалогов в котором звучит не на русском языке. К сожалению, исходная интрига, которая могла бы стать неплохим стартом для рассуждений о колонизации и деколонизации, оборачивается простоватой легендой о несчастной любви.

Вставные музыкальные номера, в том числе с народными инструментами и песнями, заставляют вспомнить о фильме ГОЛОВОЙ О СТЕНУ. Но в ПАРОХОДЕ нет и толики той бешеной энергии, которая, как теннисный мячик, отскакивала от этих вклеек в ленте Фатиха Акина. Мистическое единение преподавательницы со своими воспитанниками, которых она обучает песням матери-земли, воздуха, первой влюбленности, одиночества, в конечном итоге – родной земли, и в целом эффектный квазиобрядовый визуальный ряд, также оказываются принесены в жертву не в меру романтическому мироощущению авторов фильма.

АГНИЯ, реж. Павла Стратулат

Продюсеры: Сабина Еремеева, Дмитрий Литвинов

О чем. Главная героиня Агния (Евгения Громова) – потомственная печница, живущая в аварийном жилье. Будущий глава администрации Борис (Сергей Гилев) решает приобщиться к традициям и предлагает ей положить для него печь. Агния нехотя соглашается – ей слишком нужны деньги, чтобы обеспечить себе и своему сыну тепло и комфорт.

Впечатления. АГНИЯ – подлинная современная авторская сказка, тот самый магический реализм безо всякой внешней мишуры, на одних словах и смыслах. У картины остроумный, в мельчайших деталях проработанный сценарий, ее населяют неоднозначные, сложные персонажи. Главная героиня в исполнении магнетической Громовой – сфинкс с пронзительным взглядом куда-то в самое нутро.

Фильм работает с обрядовыми смыслами и практиками, но бережно переносит их на современную почву. Создание печи, как центра всего дома, здесь трансформируется в решение квартирного вопроса для самой печницы; человек, который наивно решает прильнуть к вечности, в итоге заканчивает паразитированием на каких-то нелепых псевдоисторических понятиях. Дети здесь проходят обряды инициации, а птичку, как и положено, приносят в жертву, чтобы могла начаться новая жизнь. Дебютное кино, которому хочется только завидовать.

Фото: кадр из фильма АГНИЯ