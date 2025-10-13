Гайк Асатрян и Алексей Степанов: «Стремимся занять свободную нишу молодежных комедий с хорошей драматургией и медийными лицами»

БК пообщался с продюсерами фэнтези-комедии «За любовь!» и комедии «Скуф» об этих проектах и будущих картинах

На прошлой неделе завершились съемки фэнтези-комедии ЗА ЛЮБОВЬ!, где Ксения Бородина и Алексей Чадов сыграли супружескую пару на грани развода. Главным героям фильма достается волшебная бутылка, исполняющая желания и в конечном итоге помогающая им наладить отношения. Производством проекта занимаются компании Papini Prod Гайка Асатряна (ДОМОВЕНОК КУЗЯ, франшиза о Манюне) и SoFilm Алексея Степанова (ОСЬМИНОГ), заключившие соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Первым фильмом партнеров станет комедия СКУФ, съемки которой проходили этим летом и режиссером которой выступил Алексей Степанов. Главную роль в картине сыграл блогер Александр Зубарев, представший в образе запустившего себя обычного мужчины. Он принимает решение изменить себя, чтобы восстановить связь с дочерью, не пригласившей его на свою свадьбу. Дистрибьютором обеих лент выступает «Атмосфера Кино». До конца года компании планируют снять еще два фильма. Об этих проектах и будущих картинах БК рассказали продюсеры Гайк Асатрян и Алексей Степанов.

Расскажите, пожалуйста, как проходят съемки романтической фэнтези-комедии ЗА ЛЮБОВЬ? Чем более всего вам интересен проект?

Гайк Асатрян: Мы с Лешей оба родом из простых семей, поэтому хорошо чувствуем людей. Идея с исполнением тостов нам показалась очень народной, мы сразу поняли, что в этом что-то есть. Вообще, тосты – постсоветский феномен, потому что в мире все сводится к простому чин-чин. А у нас это своего рода психотерапия, повод для разговора с близкими. Потом долго работали над сценарием, переписали его раз десять, пока не добились достойного качества материала. Ведь в картине поднимаются глубокие и актуальные семейные проблемы – от ипотеки до непонимания между партнерами, что сильно отзывается в нас.

Алексей Степанов: Да, я прочитал сценарий, и сразу понял, что эта история сильно попадет в меня. Идея о том, что в семье необходимо разговаривать друг с другом, созвучна с мыслью, которую я закладывал в ОСЬМИНОГА.

Гайк Асатрян: Сегодня пары очень легко распадаются – мы друг друга в целом не понимаем. Между сбывающимися тостами главные герои начинают говорить друг с другом и обсуждать важные для себя вещи. Так они сближаются и в конце понимают, что не могут друг без друга, и семья сохраняется. То есть пара оказалась в кризисе, уже на грани развода, и чтобы поговорить, они решили немного выпить, и случайно обнаружили, что поднятый тост сбылся: выпили за здоровье – и дочка выздоровела. Они начинают загадывать разное — от шубы и личной консультации Марка Бартона до миллионов рублей. И хотя речь идет о тостах, мы нивелировали в картине показ алкоголя. Фильм от этого не потерял остроту.

В целом наши компании, SoFilm и Papini Prod, работают в основном с частными инвестициями, поэтому нам важна окупаемость проектов. Помимо придумывания интересных хай-концептов в картинах, мы еще приглашаем на роли медийных артистов.

Алексей Степанов: Да, стараемся задействовать известных лиц, которые еще не снимались в кино, чтобы получилось партнерство медийного артиста с профессиональными актерами. Для роли мы подготавливаем их вместе с коучем, это занимает до трех месяцев. Мне кажется, это очень интересный ход.

Гайк Асатрян: Так мы обеспечиваем картине дополнительное внимание в условиях ограниченного информационного ресурса. В индустрии скептически относятся к фильмам с блогерами. Но мы тщательно следим за качеством проектов и стараемся учитывать неудачный опыт коллег. Вообще мы рефлексирующие и работающие над собой профессионально люди. Понимаем важность сильной драматургии и хорошей актерской игры в кино. Именно поэтому Ксения Бородина и Александр Зубарев долго готовились к своим ролям вместе с коучем. Мы показывали СКУФА дистрибьюторам, и коллеги остались приятно удивлены игрой блогера Зубарева. В целом скептицизм коллег нас бодрит. Частично мы его разделяем, ведь мы тоже видели те же самые фильмы с блогерами, проекты с медийными артистами, которые выстреливали поначалу, но проваливались из-за слабой драматургии. Прием в итоге оказался рабочим, но что если тщательно поработать над драматургией и подготовить артистов?

В СКУФЕ снимается Александр Зубарев и Валя Карнавал, а также крайне профессиональный актерский состав: Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина, Леонид Якубович и дебютирует выпускник ГИТИСа Иван Шумихин.

Алексей Степанов: В прошлом мы спортсмены, привыкли играть вдолгую и выигрывать. Поэтому любой скепсис воспринимаем с азартом.

Гайк Асатрян: При этом мы не сумасшедшие: чтобы выиграть, нужно хорошо тренироваться. Часто на рынке сценарии пишут в сжатые сроки, я сам когда-то участвовал в таких быстрых проектах, о чем не жалею – это все уроки. Именно поэтому с Алексеем и креативным продюсером Алексеем Шамаковым мы вгрызаемся в проекты, качество ставим во главу угла, наделяем смыслами даже легкие комедии. Такой страстный подход к созданию фильмов позволил нам найти частные инвестиции быстрее вне рынка, нежели преодолеть скепсис коллег.

Алексей Степанов: Так мы ни от кого не зависим, делаем все сами и сами отвечаем за качество.

Гайк Асатрян: Важно сохранять за собой право окончательного монтажа. Мы пишущие ребята, то есть фактически являемся сценаристами, которые продюсируют свое же кино. По сути, сами монетизируем свой интеллектуальный труд. В индустрии сценаристы пишут текст и фактически отпускают его: в работу включаются редактора, внутренние креативные продюсеры, наемный режиссер, потом монтажер. И в финале сценарист видит историю, которую он не написал. В нашем случае мы сами несем ответственность за финальный продукт: если «выстрелит», мы победили, если нет, то это следствие наших решений.

Есть ли задача вернуть инвестиции?

Гайк Асатрян: То, что мы привлекаем частные инвестиции, не означает, что мы не хотим взаимодействовать с рынком. Просто на начальном этапе индустрии надо доказать, что мы качественно делаем и обладаем новым видением. Стремимся занять свободную нишу молодежных комедий с хорошей драматургией и медийными лицами. Более того, мы можем соединить своих инвесторов с рыночными.

Алексей Степанов: Себе в первую очередь хотим доказать свою состоятельность. Между собой мы называем себя новой школой в кино – молодым поколением с собственным видением. Раньше я занимался строительным бизнесом: создал большую компанию, а потом успешно ее продал. И теперь мы постепенно внедряем полученный опыт и принципы ведения бизнеса в кинопроизводство. По большому счету, работаем по американской системе, когда имеет значение окупаемость проектов, прибыль и зрительский успех.

Гайк Асатрян: Как говорят некоторые продюсеры про кинобизнес, кто-то забывает, что это бизнес, кто-то забывает, что это кино. А я считаю, что все забывают, что это кинобизнес – искусство должно пересекаться с бизнесом. Мы стараемся следовать этому принципу. Думаем о деньгах, потому что есть необходимость зарабатывать и возвращать инвестиции и поэтому у нас больше ответственность, но при этом не забываем и об искусстве.

Алексей Степанов: Во время съемок думаешь только об искусстве, после съемок – про бизнес. Сначала стоит задача сделать качественное кино, потом эта задача переходит в то, чтобы это качественное кино правильно продать. Если бы я думал только про деньги, то остался бы в строительстве – поверьте, денег там гораздо больше (смеется). А мы кайфуем от процесса, занимаясь делом, которое любим, что может быть лучше?

Гайк Асатрян: Когда скуф стал мемным понятием, мы придумали идею: скуф должен похудеть, чтобы попасть на свадьбу дочери. Потом принялись размышлять, о чем может быть кино, и стали вкладывать в него глубинные смыслы, не уходя в артовость, а сохраняя зрительский потенциал. Раскрывать серьезные темы через юмор, развлекая зрителя и давая ему эмоциональные переживания. Фильм смотрится на одном дыхании, там есть и смешные сцены, и драматичные моменты. Все-таки картина говорит об отношении отцов и детей, в этой теме есть над чем посмеяться и над чем пролить слезы. Мы посвящаем ее своим отцам – на титрах даже будут показаны фотографии создателей со своими отцами. Для меня проект стал особенно личным, потому что 3 августа завершились съемки, а 4-го ушел из жизни мой отец. Поэтому мы не можем посвятить близким людям недостойное кино.

Мы собрали молодую команду, и нам важно, чтобы у ребят горели глаза. Мы часто шутим, что наш девиз – слабоумие и отвага, но это значит, что для нас нет закрытых дверей. Нет ничего невозможного, когда горишь своей работой и веришь в то, что делаешь. Если веры нет, то лучше не тратить свое время. Уйдя в свободное плавание и начав делать то, что мне нравится и за что я несу полную ответственность, продюсируя свои же идеи, увидел, как легко в ответ открываются двери. В этом году мы отсняли два фильма – СКУФ и ЗА ЛЮБОВЬ, в ноябре приступаем к съемкам ЖИВОЙ КНИГИ, в декабре выходим на мотор ЧИПАНУТОГО. Для всех этих проектов мы нашли бюджет для производства.

Какой ощущается «химия» между исполнителями главных ролей, Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной? Как вы выбирали этот дуэт и на что обращали внимание в первую очередь?

Гайк Асатрян: Мы придумали классную историю, и чтобы ее усилить, решили вызвать резонанс у аудитории. Если просто взять на главную роль хорошую актрису, то примерно понятен финальный результат. Более того, я не знаю случая, чтобы фильм с просто хорошей актрисой в главной роли сделал кассу. Изучив медиасреду, мы увидели, что огромное количество женщин следит в соцсетях за Ксенией Бородиной. Так как это в первую очередь женское кино, и именно женщины приводят мужчин в кинотеатры, решили пригласить в наш фильм активную женщину из шоу-бизнеса. Режиссер фильма, дебютант Андрей Малай, согласился с этой идеей, заявив, что ему тоже интересно поработать с кем-то необычным. Он хорошо отработал с непрофессиональными артистами в своем пилоте, и поэтому мы доверили ему наш проект. Ему тоже интересно вытащить из человека нечто нехарактерное для его образа и показать его с другой стороны. Ксюша ведет гламурный образ жизни, а героиня фильма пилит ногти на дому, это заезженная бытом женщина. Это был вызов, мы попали в точку и не прогадали. Коуч доволен актерской игрой Ксюши, тем, как она справляется с ролью. И мы видим по дейлизам, что она нереально играет. Думаю, после нашего фильма ей последует множество предложений.

В пару Ксюше мы хотели пригласить большого артиста, и кандидатура Леши подошла идеально, потому что несет за собой шлейф ностальгии по десятым. Алексей Чадов – герой ромкомов десятых, вспомните франшизу ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. Что бы произошло с этим героем ромкомов, который заполучил девчонку, а через десять лет его бы засосал быт? И вот он затаскан рутиной, перегружен проблемами в семье и ипотекой. Ксюша с Лешей давно дружат, и поэтому их коннект на экране невероятен. Казалось бы, простая фантастическая комедия в итоге превратилась в нечто большее. В конце прошлой недели съемки фильма завершились, и мы приступаем к постпродакшну.

Обсуждали ли вы с прокатчиком «Атмосферой Кино» дату выхода и маркетинг фильмов ЗА ЛЮБОВЬ и СКУФ?

Гайк Асатрян: Дистрибьютор хочет сначала увидеть черновую сборку ЗА ЛЮБОВЬ, чтобы понимать, какой аудитории подойдет фильм и как выстраивать маркетинг. Продвижение мы пока обсуждали в общих чертах.

Алексей Степанов: СКУФ выйдет в 2026 году. Нам нужно время, чтобы раскачать проект маркетингом. В этом нам поможет огромный ресурс артистов. Только через рилсы в Instagram* о фильме СКУФ в СНГ уже знает более 100 млн человек. Рилс Зубарева с Василенко со съемочной площадки собрал более 19 млн просмотров. В отличие от многих коллег мы открыто разрешали показывать площадку, только без сюжетных спойлеров.

Гайк Асатрян: Это новый подход в российской индустрии, и приносит свои результаты. Про фильмы СКУФ и ЗА ЛЮБОВЬ люди уже слышали. Охват первых сообщений о ЗА ЛЮБОВЬ за первую неделю достиг 60 млн пользователей. В общем, главные артисты будут подключать все свои ресурсы, давать интервью, чтобы усилить продвижение проектов. Также будут задействованы традиционные маркетинговые решения: трейлеринг, биллборды, премьеры в городах-миллионниках. Мы обеспечим кинотеатры классным контентом для привлечения молодежи. Фильм ЗА ЛЮБОВЬ рассчитан на чуть более старшую аудиторию, но там тоже будет много юмора. А вот ЖИВАЯ КНИГА – семейное кино, которое будет интересно и детям, и взрослым.

Вы говорите про молодежную аудиторию, но по описанию и СКУФ, и ЗА ЛЮБОВЬ выглядят так, как будто это фильмы для взрослого зрителя?

Гайк Асатрян: ЗА ЛЮБОВЬ действительно привлекателен для более взрослой и женской аудитории. Хотя среди подписчиков Ксении Бородиной много и молодых девочек. А «скуф», во-первых, молодежное понятие, во-вторых, за Зубаревым следит много молодого поколения. И в картине главный герой в основном взаимодействует с Масиком, женихом своей дочки. Этот 22-летний парень входит в смешной клинч со скуфом, и весь фильм строится на их «химии». Именно Масик помогает герою худеть и наладить отношения с дочкой.

Алексей Степанов: Масик помогает скуфу узнать свой мир, а скуф знакомит Масика со своим. К примеру, развлечения по-скуфски: поболеть за футбольную команду в баре и сходить на рыбалку.

Гайк Асатрян: Молодежи будут интересны Масик с дочкой, чуть старшей – скуф, а женской аудитории – линия Вали Карнавал и красивая свадьба в конце.

Как в целом оцениваете интерес зрителей к жанру романтической комедии? Как вы считаете, не устали ли зрители в целом от обилия комедий?

Гайк Асатрян: Какой-то жанр всегда считается мертвым. А потом кто-то снимает в этом жанре кино, и оно становится внезапно успешным, поэтому все зависит от того, какого качества получился фильм. Мы не определяем ЗА ЛЮБОВЬ как ромком, а считаем фантастической комедией с элементами романтической. Картина очень динамичная: она начинается с хорошего ритма, когда с юмором показан семейный быт с его работой, с ее ноготочками, с кутерьмой вокруг детей; первый поворотный пункт происходит не классически на 24 минуте, а намного раньше, так как мы решили ускорить вход в историю, чтобы быстрее начались развлечения со сбывающимися желаниями во втором акте. И затем мы начинаем немного сбавлять темп, даем зрителю возможность передохнуть, задуматься о происходящем на экране, посочувствовать героям. Большинство молодых пар старше 25 лет узнают в наших героях себя и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в жизни. В картине вообще все, как в жизни, как будто попал в непрекращающуюся стиральную машину: только лег спать, как уже звонит будильник, и пора вставать в новый день. Множество узнаваемых образов в фильме найдут отклик у зрителя, поэтому ожидаем хорошего «сарафана». Плюс мы понимаем важность маркетингового бюджета для раскрытия кассового потенциала картины, так что он будет существенным.

Если вернуться к жанру, то долго считалось, что сказки не «выстреливают», но потом ЧЕБУРАШКА собрал под 7 млрд, и теперь все снимают сказки. В свое время вышла ЛЕГЕНДА №17 и вызвала волну интереса к спортивным драмам. Поэтому я считаю, прорыв возможен в любом жанре, главное, делать хорошее кино с горящими глазами. Опять же, идея со сбывающимися тостами – классная, но если бы внутри не было бы этой семейной динамики, то сюжет бы нас не зацепил. Мы бы легко могли заняться любым другим проектом: у нас в заявках 40-50 фильмов, а в девелопменте находится более двух десятков.

Если вы работаете над фильмами с хай-концептами и медийными лицами в главных ролях, то в ЖИВОЙ КНИГЕ и ЧИПАНУТОМ какими будут идеи?

Гайк Асатрян: В ЧИПАНУТОМ в главной роли дебютирует Тамби Масаев, ведущий интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Он кумир молодежи, и фильм рассчитан на аудиторию старше 12 лет по сюжету, по смыслам и по посылу. Мы видим запрос кинотеатров на контент для молодой аудитории и стараемся отвечать на него. У проекта крепкий сценарий, и Леша сам захотел его снимать. Это тоже один из наших флагманских проектов. Пока не можем раскрыть актерский состав, но там будут заняты большие артисты. У Тамби невероятная сценическая карьера, он начинал с камеди-баттлов, много делал пародий и скетчей. Сейчас Тамби готовится к роли вместе с коучем, изучает своего персонажа и погружается в процесс.

Он будет играть мошенника, который, убегая от коллекторов, ломает шею и становится парализованным. В больнице его сосед по палате в таком же состоянии готовится к имплантации чипа, возвращающего движение тела. И вот обманным путем с помощью своей команды, пожилой актрисы-мошенницы и черного бухгалтера Гриши, он подменивает документы и этот чип устанавливают ему. К нему возвращается мобильность, но чип оказывается настроен на мораль: как голограмма, из головы героя вылезает нечто, напоминающее, условно, Венома, и не дает ему совершать противоправных действий, то есть блокирует руку или ногу, всячески корежит его. Чтобы чип оставил его в покое, герою нужно стать хорошим человеком. Будет очень крутая слэпстик-комедия с трюками в духе фильмов Чарли Чаплина с интересной пластикой и хореографией главного героя. Мы сейчас плотно заходим в препродакшн и в декабре начинаем производство.

Алексей Степанов: Мне очень интересно работать с не профессиональными артистами, потому что каждый раз это новый вызов, неизвестно, как сделает роль человек. Я работал с Даней Воробьевым на ОСЬМИНОГЕ и понимаю откуда он достает из себя материал для роли. Понял ли я, как смог Александр Зубарев так талантливо сыграть в СКУФЕ? Нет, не понял – магия.

Гайк Асатрян: ЖИВАЯ КНИГА – социальный проект о пользе чтения для детей. Рынок детских проектов перенасыщен, поэтому мы будем точечно работать с жанром. Но современные фильмы для детей взрослым скучно смотреть. Тот же ШРЕК и В ПОИСКАХ НЕМО я с удовольствием смотрел с детьми, потому что там было много юмора и для меня. Ребенок смеется над одними шутками, я – над другими, а иногда мы смеемся вместе. Все современные сказки я воспринимаю без интереса. Поэтому, разрабатывая детское кино, мы хотим насытить его темами и для взрослых.

В ЖИВОЙ КНИГЕ мальчик теряет отца и пытается пережить это, борясь с депрессией и стрессом, и мы очень аккуратно преподносим эту сложную тему. Но при этом в фильме будет много развлечений и аттракционов, ведь помогать герою будут ожившие с обложек книг персонажи от Ильи Муромца до Шерлока Холмса. Книги в библиотеке дедушки мальчика сделаны из особого дерева. В хорошем смысле слова мы пропагандируем чтение без лишнего морализаторства, с идеей, что не надо забывать читать книги, потому что они живые, и без набившего оскомину осуждения смартфонов. Книги ведь часто помогают людям в сложных ситуациях и выводят из любого тяжелого состояния. Я сам растворялся в выдуманных мирах, когда лежал в детстве в больницах. Ожившие герои книг остаются на обложках, ребенок с ними разговаривает и попадает вместе с ними в приключения – это метафора того, что, читая книги, он потихоньку переживает тяжесть потери отца. Его отец был хорошим человеком и сына тоже учил таким же, но погиб. Сын приходит к мысли, зачем быть хорошим, если все так заканчивается, и начинает протестовать.

Это контр-тема картины: через взаимодействие с персонажами книг он возвращается к пониманию, что необходимо совершать достойные поступки и придерживаться здоровых принципов в жизни. При этом в фильме будет много зрелищных аттракционов, много гэгов, работающих на развитие сюжета. Персонажей книг сыграют известные артисты и мы хотим сделать коллаборацию с крупной книжной сетью, что поможет завируситься роликам о проекте. Также собираемся провести большой всероссийский конкурс на сочинение, и победителя привезти вместе с семьей на премьеру в Москву.

В следующем году мы планируем снимать еще два проекта. После съемок ЧИПАНУТОГО начнется препродакшн секретного комедийного мюзикла, режиссером которого выступит Леша. Сами съемки запланированы на май-июнь. Одновременно с этим проектом я буду снимать свой фильм ОЧЕНЬ СКАЗОЧНОЕ КИНО. Сценарий уже почти дописан. Мне кажется, пришло время пародий на сказочный тренд. Сейчас вышел ремейк ГОЛОГО ПИСТОЛЕТА и анонсировали ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 во главе с братьями Уайанс, авторами первых фильмов франшизы. И как будто мы снова попадаем в актуальную повестку. Ведь как мы выбрали ЧИПАНУТОГО? Сегодня чипы у всех на слуху: Neuralink Илона Маска работает над развитием мозговых имплантатов, а также над микрочипом для возвращения зрения. И мы захотели сделать кино о том, что сегодня волнует людей. И вот так же придумали ОЧЕНЬ СКАЗОЧНОЕ КИНО.

В прокат вышло определенное количество фильмов, над которыми уже можно иронизировать. По сюжету, продюсер попадает в мир сказок, которые сам же и снял, и поэтому все персонажи там представлены в сложных состояниях. Мы придумали классный посыл фильма: дети не идиоты, и в отличие от продюсеров читали сказки. Будем раскрывать эту идею через гротескный юмор. Проводником для продюсера в сказочном мире станет мальчик, и, взаимодействуя с ним, герой увидит, что дети умнее и находчивее, чем он представлял. В фильме будет много смешного, и над шутками поработает группа стендаперов. ОЧЕНЬ СКАЗОЧНОЕ КИНО выйдет уже в 2027 году.

Еще один проект, над которым мы работаем, – семейная комедия КОТ В САПОГАХ. Действие происходит в наше время. Как и в сказке, молодой парень получает в наследство Кота в сапогах, и тот помогает ему решать проблемы. Мы ориентируемся на комедию ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, но без пошлого юмора, или семейные фильмы с Адамом Сэндлером, которые я в детстве смотрел с папой и нам обоим было смешно. Кот будет нарисован в CGI. Кот в сапогах – международный тренд, поэтому картина будет иметь потенциал на зарубежных рынках. На данном этапе пишем сценарий, а к съемкам приступим следующим летом.

Также год назад мы начали разрабатывать семейный фильм НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Это не прямая экранизация, она сильно отличается от сказки Николая Васильевича Гоголя. По сюжету, младший брат Вакулы едет к императору, а Вакула отправляется следом за ним, чтобы его спасти. То есть мы придумали новых персонажей и новые ходы, но оставили месседж, заложенный Гоголем. Мы хотим сделать музыкальную картину с песнями кубанского казачьего хора. Я родом из маленького казачьего поселка и мечтаю задействовать в кино казачий хор. Это будет масштабное кино с большим количеством юмора. На роль режиссера проекта рассматриваем Артема Михалкова. Сейчас идет работа над сценарием, а в следующем году выходим на производственный блок. Так как у нас уже есть снятые картины и рынок в скором времени увидит то качество драматургии и съемок, за которое мы боремся, в следующем году мы планируем подаваться на гранты и заходить в коллаборации с другими продюсерами и платформами, с которыми у нас совпадают ценности.

Какие проблемы в индустрии привлекают сегодня вашего внимания с точки зрения новой компании, выходящей на рынок?

Алексей Степанов: Мы не смотрим на проблемы. Если будем обращать на них внимание, то будем только сами себе мешать. Мы выбрали себе направление и идем в эту сторону. Смотрим только на возможности. Спортсмен начинает готовиться к Олимпиаде за четыре года, мы сейчас как будто бы приступили к своей подготовке к Олимпиаде.

Гайк Асатрян: Мы оптимисты – для нас стакан наполовину полон – и влюблены в свое дело. Наши проекты не чрезмерно дорогие, и мы хорошо оптимизируем процессы, понимая все сложности рынка.

В том же КОТЕ В САПОГАХ кот должен быть хорошо нарисован, но в остальном это простой фильм – комедия в современных локациях, а не историческая сказка. В ОЧЕНЬ СКАЗОЧНОМ КИНО персонажи изначально некачественно сделаны, потому что это ирония над тем, как продюсеры их искажают в своих фильмах в уверенности, что дети схавают эту халтуру. В целом хотелось бы, чтобы российские фильмы собирали в прокате: выходили бы блокбастеры и на их фоне набирали ход другие релизы.

Алексей Степанов: ЖИВУЮ КНИГУ мы планируем снимать в Пензе, ЧИПАНУТОГО – в Москве и Сочи. И хотелось бы больше кадров в регионах, потому что не хватает ремесленников на местах.

Гайк Асатрян: Да, если бы во всех крупных регионах были бы художники, реквизиторы, директора площадок, администраторы, и не приходилось бы их везти с собой, то удалось бы еще эффективнее оптимизировать расходы. Часто говорят, что сценаристов не хватает, но, по-моему, хороших классных сценаристов предостаточно. Тут вопрос видения. Как пишущие продюсеры, мы всегда вытащим то, что нам нужно, усилим драматургию, подгоним по структуре. Но хочется снимать в регионах. Может быть, нужно создать межрегиональный хаб, объединить инфраструктуру для кино в каком-то крае для соседних областей. Все-таки рабочая сила и уровень жизни дешевле в регионах. Мы сократим расходы на какие-то процессы, а люди в регионах получат возможность заработать. В нынешний кризис выиграет тот, кто может оптимизировать процессы и при этом делать классное качественное кино. Вот мы в это целимся.

Фото: пресс-служба компаний Sofilm и Papini Prod