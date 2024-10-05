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В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»

Автор: БК

5 октября 2024

Фильмом открытия смотра стала «Анора» Шона Бэйкера

5 октября стартовал второй выпуск фестиваля актуального российского кино «Маяк». Ведущей торжественной церемонии выступила актриса Дарья Екамасова.

В этом году в конкурсную программу смотра вошло девять полнометражных игровых картин, ранее не показывавшихся в России. В их числе – триллеры КОНЧИТСЯ ЛЕТО и КИНОПЛЕНКА № 8, драма ВЕЧНАЯ ЗИМА и многое другое. Также вне конкурса на фестивале состоится российская премьера новой ленты Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ.

Программный директор Стас Тыркин задался вопросом: «Если маяк зажигается, может это кому-то нужно?». По его словам, цель фестиваля – чтобы фильмы, которым «Маяк» дал старт, дальше продолжали жизнь. Тыркин с удовольствием отметил, что у половины проектов конкурса уже есть прокатчики.

Победителей «Маяка» выберут режиссер монтажа Мухарам Кабулова, актер Владимир Мишуков, режиссер и сценарист Любовь Мульменко, директор по контенту «Плюса и Фантеха» «Яндекса» Ольга Филипук, а также оператор Алишер Хамидходжаев. 

Сразу после окончания церемонии открытия гости фестиваля смогли увидеть драмеди Шона Бэйкера АНОРА с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Это будет первый показ потенциального хита наградного сезона в России. 

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 10 октября.

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