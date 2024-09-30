Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри

Смотр откроется в Геленджике 5 октября

Стал известен состав жюри кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

Победителей смотра выберут режиссер монтажа Мухарам Кабулова, актер Владимир Мишуков, режиссер и сценарист Любовь Мульменко, продюсер и директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук, а также оператор Алишер Хамидходжаев.

По сообщению организаторов, заявленный ранее в качестве председателя жюри Жора Крыжовников не сможет принять участие «ввиду высокой занятости». Напомним, что в данный момент режиссер и продюсер работает над сериалом по мотивам мелодрамы МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ.

Лауреатов конкурса короткометражных фильмов определят режиссер Михаил Местецкий, сценарист Савва Минаев и актриса Дарья Савельева.

Напомним, что фильмом открытия станет АНОРА Шона Бэйкера.