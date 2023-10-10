Кинофестиваль «Маяк»: церемония закрытия
Аня Чиповская, Алексей Герман-мл, Эльдар Калимулин и другие
9 октября в Геленджике завершился фестиваль актуального российского кино «Маяк», организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».
Гран-при за лучший фильм получила лента КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой. Полный список победителей доступен по ссылке.
Церемонию закрытия фестиваля посетили члены жюри – Игорь Толстунов, Надежда Васильева-Балабанова, Лев Карахан, Алексей Попогребский и Аня Чиповская, а также Эльдар Калимулин, Алексей Герман-мл., Павел Лунгин, Евгений Серзин, Антон Малышев, Ситора Алиева, Юлия Шампорова, Михаил Местецкий и другие.
Фото: пресс-служба фестиваля
10.10.2023