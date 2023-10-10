Кинофестиваль «Маяк»: церемония закрытия

Аня Чиповская, Алексей Герман-мл, Эльдар Калимулин и другие

9 октября в Геленджике завершился фестиваль актуального российского кино «Маяк», организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Гран-при за лучший фильм получила лента КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой. Полный список победителей доступен по ссылке.

Церемонию закрытия фестиваля посетили члены жюри – Игорь Толстунов, Надежда Васильева-Балабанова, Лев Карахан, Алексей Попогребский и Аня Чиповская, а также Эльдар Калимулин, Алексей Герман-мл., Павел Лунгин, Евгений Серзин, Антон Малышев, Ситора Алиева, Юлия Шампорова, Михаил Местецкий и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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10.10.2023