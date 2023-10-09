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Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов

Автор: БК

9 октября 2023

Главный приз смотра получил фильм «Каникулы» Анны Кузнецовой

9 октября в Геленджике завершился пилотный выпуск фестиваля «Маяк», организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Гран-при за лучший фильм получила лента КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой.

Полный список победителей
• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – КАНИКУЛЫ, реж. Анна Кузнецова
• Лучшая работа режиссера – Дмитрий Давыдов (ЧУМА)
• Лучшая мужская роль – Эльдар Калимулин (ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий)
• Лучшая женская роль – Лиза Янковская (ФРАУ, реж. Любовь Мульменко)
• Лучший сценарий – Любовь Мульменко (ФРАУ, реж. Любовь Мульменко)
• Лучшая работа оператора – Алишер Хамидходжаев (КОРОЛЕВСТВО, реж. Татьяна Рахманова)
• Лучший дебют – КОРОЛЕВСТВО, реж. Татьяна Рахманова

Фото: пресс-служба фестиваля

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