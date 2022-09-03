В столице состоялась церемония закрытия 44-го ММКФ

Фотоотчет из театра «Россия»

Церемония закрытия 44-го Московского Международного кинофестиваля прошла в театре «Россия». Полный список победителей опубликован по ссылке.

По красной дорожке прошли актеры Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Катерина Шпица, Екатерина Волкова, Екатерина Вуличенко, Янина Студилина, Александра Ребенок, Анна Чурина, Зара, Регина Тодоренко, Софья Каштанова, Дарья Калмыкова, Петр Тодоровский, Сергей Урсуляк, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Любовь Толкалина, Мария Кончаловская, Лянка Грыу, Ирина Безрукова, Мария Лобанова и члены жюри и участники конкурсных программ ММКФ.

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03.09.2022