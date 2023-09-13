Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день шестой

Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Максим Матвеев и другие

В Сочи на курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В шестой день работы, 12 сентября, состоялись показы:

– сериала «Кибердеревня», который представили продюсер, руководитель Плюс Студии Яндекса Михаил Китаев, продюсер Илья Шутов, режиссер Сергей Васильев, актеры Сергей Бурунов, Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова.

– сериала «Слово пацана», который представили директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим, генеральный продюсер, основатель онлайн-кинотеатра START и соавтор идеи фестиваля Эдуард Илоян, режиссёр и автор сценария Жора Крыжовников, продюсер Галина Стрижевская, соавтор сценария Андрей Золотарев, актеры Сергей Бурунов и Лиза Базыкина.

– фильма СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, который представили генеральный продюсер, основатель онлайн-кинотеатра START и соавтор идеи фестиваля Эдуард Илоян, генеральный директор All Media (группа компаний START) Георгий Шабанов, генеральный продюсер QS Films Иван Капитонов, ведущие продюсеры Маргарита Мигранова и Татьяна Серебренникова, режиссер Сергей Ильин, актеры Денис Власенко и Валери Зоидова.

Зрителями шестого дня фестиваля «Новый сезон» стали Тихон Жизневский, Дарья Мороз, Руслан Усачев, Александра Киселева, Максим Матвеев, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Мария Мацель, Сергей Епишев, Марина Ворожищева, Софья Лебедева, Матвей Лыков и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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13.09.2023