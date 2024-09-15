На горном курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Фоторепортаж с «Розы Хутор»

14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» – совместный проект KION, Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиска».

Самым ожидаемым сериалом был признан «Аутсорс» Душана Глигорова, а лучшим фильмом – ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? Владимира Зинкевича.

Победителя в номинации «Открытие Нового сезона» выбирали члены Попечительского совета: креативный директор KION Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, генеральный продюсер Premier Давид Кочаров, представитель Кинопоиска и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, директор и продюсер фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Полина Зуева, а также директор по контенту Wink, председатель Попечительского совета фестиваля в 2024 году Александр Косарим. «Открытием Нового сезона» стала режиссер Карина Чувикова («Между нами химия»). Специальным призом фестиваля за прорыв в индустрии отмечен сериал «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова.

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Гостями торжественной церемонии стали Сергей Минаев, Александр Акопов, Александр Робак, Наталья Бардо, Саша Бортич, Анна Котова-Дерябина, Денис Шведов и Александра Розовская, Сабина Ахмедова, Анна Слю, Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, Стася Милославская и Трифон Бебутов, Анна Банщикова, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Мария Ситковская, Светлана Максимченко, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Алена Михайлова, Анна Невская, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Евгения Громова, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Александр Цой, Петр Тодоровский, Иван Капитонов, Степан Коршунов, Мария Кравченко, Антон Маслов, Клим Козинский, Владимир Рудак, Владимир Зинкевич, Сергей Тарамаев и Любовь Львова, Карина Чувикова, Авет Оганесян, Дмитрий Тюрин, Александр Лойе, Михаил Вайнберг, Данила Шарапов, Иван Баранов, Макар Кожухов, Гевонд Андреасян, Давид Цаллаев, Андрей Бегунов, Андрей Терешок, Вадим Бакунев, Ангелина Ашман, Роман Атанесян, Теймур Джафаров, Александр Плотников, Ксения Лукьянчикова, Никита Павленко, Владислав Ценев, Алексей Лукин, Эльдар Калимулин, Денис Прытков, Наталья Каневская, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Евгения Попова, Александр Тарасов, Давид Сократян, Снежана Самохина, Слава Копейкин и Яна Енжаева, Алина Дулова, Александра Черкасова, Юлия Волкова, Саша Новиков, Александр Мизев, Святослав Рогожан, Стася Венкова, Ксения Суркова, Антон Рогачев, Рината Тимербаева, Светлана Степанковская, Полина Денисова, Арина Рожкова, Мария Лисовая и многие другие.

За бьюти-образы гостей фестиваля отвечали официальные партнеры AlterEgo Italy и Russian Beauty Guru.

Фото: пресс-служба фестиваля

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

15.09.2024