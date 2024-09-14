Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей

Самым ожидаемым сериалом был признан «Аутсорс» Душана Глигорова

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Победителей этого года определяли гости, участники и зрители смотра, которые голосовали за фильмы и сериалы в специальном ТГ-боте.

Самым ожидаемым сериалом был признан «Аутсорс» Душана Глигорова, а лучшим фильмом – ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? Владимира Зинкевича.

Награда «Открытие Нового сезона» от Попечительского совета фестиваля досталась режиссеру и сценаристу Карине Чувиковой за драмеди «Между нами химия».

В рамках церемонии также был анонсирован фильм открытия фестиваля 2025 года – им станет документальная лента БРАТ. НАВСЕГДА, приуроченная к 25-летнему юбилею БРАТА 2 Алексея Балабанова. В работе над ней примут участие все семь онлайн-кинотеатров.

Помимо этого, директор и продюсер «Нового сезона» Полина Зуева объявила о том, что с 2025 года на фестивале появится новая номинация — лучший дженерик (трейлер сезона) от платформы.

Полный список лауреатов

• Самый ожидаемый сериал – «Аутсорс», реж. Душан Глигоров (Okko)

• Лучший фильм – ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?, реж. Владимир Зинкевич (Кинопоиск)

• Герой «Нового сезона» – Евгений Цыганов («Первый номер», KION)

• Героиня «Нового сезона» – Саша Бортич («Между нами химия», Wink)

• Открытие «Нового сезона» – Карина Чувикова («Между нами химия», Wink)

• Специальный приз – «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов (Start)

Фото: кадр со съемок сериала «Аутсорс»