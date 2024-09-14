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Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей

Автор: БК

14 сентября 2024

Самым ожидаемым сериалом был признан «Аутсорс» Душана Глигорова

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Победителей этого года определяли гости, участники и зрители смотра, которые голосовали за фильмы и сериалы в специальном ТГ-боте.

Самым ожидаемым сериалом был признан «Аутсорс» Душана Глигорова, а лучшим фильмом – ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? Владимира Зинкевича.

Награда «Открытие Нового сезона» от Попечительского совета фестиваля досталась режиссеру и сценаристу Карине Чувиковой за драмеди «Между нами химия». 

В рамках церемонии также был анонсирован фильм открытия фестиваля 2025 года – им станет документальная лента БРАТ. НАВСЕГДА, приуроченная к 25-летнему юбилею БРАТА 2 Алексея Балабанова. В работе над ней примут участие все семь онлайн-кинотеатров.

Помимо этого, директор и продюсер «Нового сезона» Полина Зуева объявила о том, что с 2025 года на фестивале появится новая номинация — лучший дженерик (трейлер сезона) от платформы.

Полный список лауреатов
• Самый ожидаемый сериал – «Аутсорс», реж. Душан Глигоров (Okko)
• Лучший фильм – ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?, реж. Владимир Зинкевич (Кинопоиск)
• Герой «Нового сезона» – Евгений Цыганов («Первый номер», KION) 
• Героиня «Нового сезона» – Саша Бортич («Между нами химия», Wink) 
• Открытие «Нового сезона» – Карина Чувикова («Между нами химия», Wink) 
• Специальный приз – «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов (Start)

Фото: кадр со съемок сериала «Аутсорс»

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