Фестиваль «Новое движение 2025»: церемония закрытия

Фоторепортаж из Новгородской областной филармонии имени А.С.Аренского

2 июня в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского прошла торжественная церемония закрытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение». Ведущей выступила актриса Дарья Урсуляк.

Главный приз фестиваля получил фильм ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ Вячеслава Иванова. Полный список лауреатов доступен по ссылке.

По традиционной красной ковровой дорожке прошли звездные гости и участники фестиваля, в числе которых — Артем Михалков, Максим Королев, Дарья Урсуляк, Даниил Воробьев, Александра Ревенко, Алексей Мизгирев, Сабина Еремеева, Юлия Хлынина, Анна Невская, Сабина Ахмедова, Ксения Суркова, Екатерина Чаннова, Стася Толстая и другие.

Фото: Анна Темерина

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.06.2025