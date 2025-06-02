Названы победители фестиваля «Новое движение»

Председателем жюри основного конкурса выступил режиссер Алексей Мизгирев

В Великом Новгороде завершился второй выпуск фестиваля молодого кино «Новое движение».

Жюри основного конкурса во главе с режиссером Алексеем Мизгиревым вручило главный приз картине ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ Вячеслава Иванова.

Напомним, что обладателю главного приза также вручается Премия губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.