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Названы победители фестиваля «Новое движение»

Автор: БК

2 июня 2025

Председателем жюри основного конкурса выступил режиссер Алексей Мизгирев

В Великом Новгороде завершился второй выпуск фестиваля молодого кино «Новое движение».

Жюри основного конкурса во главе с режиссером Алексеем Мизгиревым вручило главный приз картине ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ Вячеслава Иванова.

Напомним, что обладателю главного приза также вручается Премия губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.

Полный список лауреатов
• Главный приз – ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ
• Лучшая режиссура – Сергей Овечко (СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ)
• Лучшая мужская роль – Сергей Волков (СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ)
• Лучшая женская роль – Дарья Алыпова (СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ)
• Лучшее визуальное решение – Никита Лычев (НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ)
• Диплом за проведенную плановую работу по устранению шума – ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА
• Диплом за звуковую экранизацию монументальной тишины – ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
• Специальный приз кинокомпании «Атмосфера кино» – МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН

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