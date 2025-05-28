Фестиваль «Новое движение» представил программу кинорынка авторского кино
В нем примут участие 15 проектов на разных стадиях производства
Уже завтра, 29 мая, в Великом Новгороде откроется второй фестиваль молодого кино «Новое движение».
Одним из главных событий деловой программы смотра станет кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры в закрытом формате представят свои проекты профессиональному сообществу.
Всего на участие в рынке были отобраны 15 проектов, находящихся на разных этапах производства:
• МАЛЬЧИК-ПТИЦА, режиссер Савелий Осадчий, продюсеры Иван И. Твердовский, Мария Бомбина
• 35 СТРАНИЦА, режиссер Филипп Ларс, продюсер Катерина Михайлова
• ВЫДУМЩИЦА, режиссер Ксения Зуева, продюсеры Катерина Михайлова, Евгения Соляных
• ЧУЧЕЛО, режиссеры Илья Хотиненко, Владимир Карабанов, продюсеры Елена Гликман, Михаил Дегтярь
• ЛЮБОВЬ, режиссер Никита Миклушов, продюсер Елена Гладкова
• БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА, режиссеры Сергей Петрига, Юлия Киселева, продюсер Сергей Петрига
• ВТОРАЯ ТАНЯ, режиссер Алиса Ерохина, продюсер Юлия Мишкинене
• ЧУВСТВА, режиссер Виктория Мокерова, продюсер Максим Добромыслов
• ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ, режиссер Вячеслав Иванов, продюсеры Вячеслав Иванов, Рамаз Кебадзе
• ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА, режиссер и продюсер Слава Федоров
• ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, режиссер и продюсер Даниил Прасолов
• МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН, режиссер Дмитрий Николенко, продюсер Арсений Овчинников
• В ГОРАХ. ОНА, режиссер Саид Толгуров, продюсер Артем Темичев
• СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, режиссер Сергей Овечко, продюсеры Игорь Толстунов, Сергей Козлов, Анна Кагарлицкая, Зара Янгульбиева
• НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ, режиссер Иван Курбаков, продюсеры Глеб Пирятинский, Яна Юрышева
Фото: пресс-служба фестиваля