Фестиваль «Новое движение» представил программу кинорынка авторского кино

В нем примут участие 15 проектов на разных стадиях производства

Уже завтра, 29 мая, в Великом Новгороде откроется второй фестиваль молодого кино «Новое движение».

Одним из главных событий деловой программы смотра станет кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры в закрытом формате представят свои проекты профессиональному сообществу.

Всего на участие в рынке были отобраны 15 проектов, находящихся на разных этапах производства:



• МАЛЬЧИК-ПТИЦА, режиссер Савелий Осадчий, продюсеры Иван И. Твердовский, Мария Бомбина

• 35 СТРАНИЦА, режиссер Филипп Ларс, продюсер Катерина Михайлова

• ВЫДУМЩИЦА, режиссер Ксения Зуева, продюсеры Катерина Михайлова, Евгения Соляных

• ЧУЧЕЛО, режиссеры Илья Хотиненко, Владимир Карабанов, продюсеры Елена Гликман, Михаил Дегтярь

• ЛЮБОВЬ, режиссер Никита Миклушов, продюсер Елена Гладкова

• БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА, режиссеры Сергей Петрига, Юлия Киселева, продюсер Сергей Петрига

• ВТОРАЯ ТАНЯ, режиссер Алиса Ерохина, продюсер Юлия Мишкинене

• ЧУВСТВА, режиссер Виктория Мокерова, продюсер Максим Добромыслов

• ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ, режиссер Вячеслав Иванов, продюсеры Вячеслав Иванов, Рамаз Кебадзе

• ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА, режиссер и продюсер Слава Федоров

• ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, режиссер и продюсер Даниил Прасолов

• МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН, режиссер Дмитрий Николенко, продюсер Арсений Овчинников

• В ГОРАХ. ОНА, режиссер Саид Толгуров, продюсер Артем Темичев

• СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, режиссер Сергей Овечко, продюсеры Игорь Толстунов, Сергей Козлов, Анна Кагарлицкая, Зара Янгульбиева

• НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ, режиссер Иван Курбаков, продюсеры Глеб Пирятинский, Яна Юрышева

Фото: пресс-служба фестиваля