Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы

В рамках секции «Специальные показы» состоятся премьеры трех отечественных картин

Организаторы фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет во второй раз в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня, рассказали о внеконкурсных программах смотра.

В рамках секции «Специальные показы» состоятся премьеры трех отечественных картин – хоррора ИСКУПЛЕНИЕ Константина Еронина, фантастической комедии НЕЙРОБАТЯ Виталия Дудки и семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ Владислава Богуша.

В программу «Новое Движение. Короткий метр» вошли 18 короткометражных картин, которые демонстрируют актуальный срез настроений молодого кино. В их числе – «Антон ищет» Марины Калецкой, «Последний фильм о любви» Сергея Малкина, «Мусор» Алексея Митягина и многие другие.

Помимо этого, на «Новом движении» пройдет ретроспектива «Война — дело молодых», приуроченная к 80-летию Победы, секция дебютов последнего времени «Панорама» и программа семейных картин «Утреннее кино».

Секция «Война – дело молодых»

• «Спокойный день в конце войны», реж. Никита Михалков

• БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО, реж. Михаил Жаров

• ПЯДЬ ЗЕМЛИ, реж. Андрей Смирнов, Борис Яшин

• «Короткое затишье», реж. Леонид Марягин

• ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ, реж. Алексей Герман

• ПОРОХ, реж. Виктор Аристов

• «Дело Курта Клаузевица», реж. Глеб Панфилов

Секция «Специальные показы»

• ИСКУПЛЕНИЕ, реж. Константин Еронин

• НЕЙРОБАТЯ, реж. Виталий Дудка

• НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, реж. Владислав Богуш

Секция «Новое Движение. Короткий метр»

• «Антон ищет», реж. Марина Калецкая

• «Безвременье», реж. Майя Гитер

• «Весна», реж. Никита Лохматов

• «Весна желания», реж. Иван Гут

• «Вода из света», реж. Павел Королько

• «Девушка Роза», реж. Полина Капантина

• «Если мне будет хорошо, то потому что», реж. Гау Хар

• «Забытый огонек», реж. Михаил Сомов

• «Каталюська ищет любовь», реж. Анна Аун

• «Конкурс талантов», реж. Антон Федосеев

• «Конец фильма», реж. Даниил Пугаев

• «Краболов», реж. Олег Афонин

• «Мусор», реж. Никита Троценко

• «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин

• «Мусор», реж. Алексей Митягин

• «Это какой-то булщит, бро», реж. Дима Теплов

• «Уроды», реж. Александр Самсонов

• «Рыдающий Бог», реж. Ярослав Рожин

Секция «Панорама»

• АГНИЯ, реж. Павла Стратулат

• КАПИТАН ЧЕТВЕРТОГО РАНГА, реж. Илья Казанков

• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев

• НАСТУПИТ ЛЕТО, реж. Кирилл Султанов

• ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, реж. Иван Соснин

• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало

• ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов

• ПРАВИЛА ФИЛИППА, реж. Роман Косов

• РОВЕСНИК, реж. Федор Кудрявцев

• ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова

Секция «Утреннее кино»

• ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ, реж. Павел Лунгин

• МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, реж. Анна Курбатова

• ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок

• ОГНИВО, реж. Александр Войтинский

• ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА, реж. Антон Борматов

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, реж. Игорь Волошин

Фото: кадр из фильма ИСКУПЛЕНИЕ