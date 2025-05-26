Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы
В рамках секции «Специальные показы» состоятся премьеры трех отечественных картин
Организаторы фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет во второй раз в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня, рассказали о внеконкурсных программах смотра.
В рамках секции «Специальные показы» состоятся премьеры трех отечественных картин – хоррора ИСКУПЛЕНИЕ Константина Еронина, фантастической комедии НЕЙРОБАТЯ Виталия Дудки и семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ Владислава Богуша.
В программу «Новое Движение. Короткий метр» вошли 18 короткометражных картин, которые демонстрируют актуальный срез настроений молодого кино. В их числе – «Антон ищет» Марины Калецкой, «Последний фильм о любви» Сергея Малкина, «Мусор» Алексея Митягина и многие другие.
Помимо этого, на «Новом движении» пройдет ретроспектива «Война — дело молодых», приуроченная к 80-летию Победы, секция дебютов последнего времени «Панорама» и программа семейных картин «Утреннее кино».
Секция «Война – дело молодых»
• «Спокойный день в конце войны», реж. Никита Михалков
• БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО, реж. Михаил Жаров
• ПЯДЬ ЗЕМЛИ, реж. Андрей Смирнов, Борис Яшин
• «Короткое затишье», реж. Леонид Марягин
• ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ, реж. Алексей Герман
• ПОРОХ, реж. Виктор Аристов
• «Дело Курта Клаузевица», реж. Глеб Панфилов
Секция «Специальные показы»
• ИСКУПЛЕНИЕ, реж. Константин Еронин
• НЕЙРОБАТЯ, реж. Виталий Дудка
• НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, реж. Владислав Богуш
Секция «Новое Движение. Короткий метр»
• «Антон ищет», реж. Марина Калецкая
• «Безвременье», реж. Майя Гитер
• «Весна», реж. Никита Лохматов
• «Весна желания», реж. Иван Гут
• «Вода из света», реж. Павел Королько
• «Девушка Роза», реж. Полина Капантина
• «Если мне будет хорошо, то потому что», реж. Гау Хар
• «Забытый огонек», реж. Михаил Сомов
• «Каталюська ищет любовь», реж. Анна Аун
• «Конкурс талантов», реж. Антон Федосеев
• «Конец фильма», реж. Даниил Пугаев
• «Краболов», реж. Олег Афонин
• «Мусор», реж. Никита Троценко
• «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин
• «Мусор», реж. Алексей Митягин
• «Это какой-то булщит, бро», реж. Дима Теплов
• «Уроды», реж. Александр Самсонов
• «Рыдающий Бог», реж. Ярослав Рожин
Секция «Панорама»
• АГНИЯ, реж. Павла Стратулат
• КАПИТАН ЧЕТВЕРТОГО РАНГА, реж. Илья Казанков
• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев
• НАСТУПИТ ЛЕТО, реж. Кирилл Султанов
• ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, реж. Иван Соснин
• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, реж. Рената Джало
• ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов
• ПРАВИЛА ФИЛИППА, реж. Роман Косов
• РОВЕСНИК, реж. Федор Кудрявцев
• ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова
Секция «Утреннее кино»
• ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ, реж. Павел Лунгин
• МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, реж. Анна Курбатова
• ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок
• ОГНИВО, реж. Александр Войтинский
• ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА, реж. Антон Борматов
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, реж. Игорь Волошин
Фото: кадр из фильма ИСКУПЛЕНИЕ