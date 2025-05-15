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Фестиваль «Новое движение» объявил культурную программу

Автор: БК

15 мая 2025

В нее войдут выставки современного искусства и концерты современных групп

С 29 мая по 2 июня 2025 года в Великом Новгороде во второй раз пройдет фестиваль молодого кино «Новое движение», в рамках которого состоится обширная культурная программа для жителей города, гостей и участников фестиваля. Все мероприятия будут бесплатными и открытыми для широкой аудитории. Ожидается, что фестиваль объединит кино и музыку, а также современное искусство, превратив культурное пространство города в площадку для новых впечатлений и творческих открытий. 

Крупным событием культурной программы обещает стать выставка современного искусства, которая будет проходить уже второй год подряд. В этот раз она получила название «Я и Кино» и будет посвящена закулисью кинопроцесса – тому, что зрители обычно не видят: рождению идей, случайностям, человеческим историям и напряженной творческой работе. Проект объединит произведения современных художников, которые по-новому взглянут на создание кино, изучат границы между реальностью и замыслом, реальностью и фантазией. Посетители выставки смогут оценить работы Глеба Солнцева, автора визуальной концепции фестиваля, а также художников Татьяны Вафиной, Елены Троянской, Любови Ремизовой.

Куратором выставки выступит Виктория Шишкова – искусствовед, галерист, долгое время работавшая в ГМИИ им. А. С. Пушкина, а сейчас являющаяся экспертом по современному искусству. 

В рамках проекта также состоится «Честный диалог» – открытая дискуссия о развитии современного искусства в России, стратегиях поддержки художников и роли государственных институций. Участниками станут: директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова, куратор, искусствовед Виктория Шишкова, художник, участник крупных выставок в России и за рубежом Глеб Солнцев. Модератором выступит заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье», куратор проекта «Выпуск» Ирина Осипова. 

Главные музыкальные события пройдут на площади Победы-Софийской. 30 мая состоится концерт инди-дуэта из Минска NEMIGA. 31 мая пройдет выступление Beautiful Boys, инди-группы, созданной солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгоровцевым. 1 июня состоится концерт IOWA, который станет как финалом музыкальной программы, так и символическим стартом ежегодного городского проекта «Новгородское лето». В его рамках пройдут десятки мероприятий, рассчитанных на самую широкую аудиторию.

«Культурная программа фестиваля «Новое движение» – это настоящий подарок для города и всей Новгородской области. Все мероприятия открыты для свободного посещения, и каждый – будь то житель или гость Великого Новгорода – может стать их участником. В прошлом году выставка современного искусства вызвала огромный интерес и стала настоящим событием, и мы уверены, что в этом году она вновь привлечет внимание и станет одним из самых ярких моментов фестиваля», – подметил Александр Дронов, врио губернатора Новгородской области. 

Второй фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области.

Фото: группа Beautiful Boys, предоставлено пресс-службой фестиваля

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