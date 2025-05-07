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Фестиваль «Новое движение» открыл аккредитацию на смотр и кинорынок

Автор: БК

7 мая 2025

Заявки принимаются до 20 мая

Стартовала аккредитация на второй фестиваль молодого кино «Новое движение», а также на кинорынок в рамках смотра, который предоставит платформу для обмена опытом и налаживания деловых контактов в сфере кино.

Заявки на аккредитацию для профессионалов индустрии (актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, представителей кинотеатров, дистрибьюторов и других специалистов сферы) принимаются до 20 мая на официальном сайте фестиваля. Отмечается, что ответы на отправленные заявки будут направлены не позднее 23 мая.

«Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня.

Фото: пресс-служба фестиваля

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