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В Великом Новгороде стартовал второй выпуск фестиваля молодого кино «Новое движение»

Автор: БК

29 мая 2025

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 2 июня

29 мая в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского состоялась торжественная церемония открытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение».

В начале мероприятия слово взял врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. «Очень важно, что фестиваль стал семейным и что у маленьких новгородцев появилась возможность заглянуть в волшебный мир кино», – заявил он.

После этого по уже сложившейся традиции был вручен приз «Лучшему молодому продюсеру в России». Им был признан Никита Владимиров (ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО», В БАНЮ). «Огромное спасибо за этот фестиваль. Это настоящее лекарство для тех, кто ищет себя в молодом кино. Спасибо всем, кто его поддерживает», – сказал кинематографист со сцены.

Конкурсная программа этого года состоит из восьми картин, снятых начинающими режиссерами. Председателем жюри основного конкурса выступает режиссер Алексей Мизгирев. Вместе с ним победителей выберут продюсер Сабина Еремеева, оператор Даниил Фомичев, актер Даниил Воробьев, актриса Александра Ревенко.

Сразу после окончания церемонии, ведущим которой выступил актер Михаил Тройник, гости фестиваля увидели драму СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ Стаси Толстой. Это фильм о сложном и хрупком мире супружеских отношений с Евгением Цыгановым и Евгенией Леоновой в главных ролях.

Жюри предстоит определить лучших в следующих номинациях: «Главный приз», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую мужскую роль», «Приз за лучшую женскую роль» и «Приз за лучшее визуальное решение». Кроме того, в этом году учрежден специальный приз от кинокомпании «Атмосфера кино». Один из фильмов конкурсной программы получит шанс выйти в широкий прокат – дистрибьютор выберет картину, которая, по ее мнению, обладает наибольшим потенциалом для кинотеатрального релиза.

Одним из главных событий деловой программы смотра станет кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры в закрытом формате представят свои проекты профессиональному сообществу. Всего на участие в рынке было отобрано 15 проектов, находящихся на разных этапах производства.

 Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 2 июня.

Фото: пресс-служба фестиваля

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