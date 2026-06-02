Третий фестиваль молодого кино «Новое движение»: фоторепортаж с церемонии закрытия

Отчет из Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского

1 июня в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского состоялась торжественная церемония закрытия Третьего фестиваля молодого кино «Новое движение».

Главный приз фестиваля получил фильм ВЕТЕР В ГОЛОВЕ Арсения Московского. Полный список победителей доступен по ссылке.

Традиционно по красной дорожке прошли звездные гости, участники и создатели фестиваля. В их числе оказались Артем Михалков, Максим Королев, Максим Добромыслов, Анастасия Красовская, Риналь Мухаметов, Всеволод Каптур, Иван Соснин, Владимир Хотиненко, Алена Бабенко, Александра Ревенко, Ксения Теплова, Лянка Грыу, Полина Лазарева, Денис Косиков, Мария Лапшина, Анна Савранская, Илья Маланин, Елизавета Ищенко и другие.

Фото: Максим Кашин

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.06.2026