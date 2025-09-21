Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония закрытия

Фоторепортаж с горного курорта «Роза Хутор»

20 сентября на горном курорте «Роза Хутор» завершился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором KION, Okko, Premier, Start, Wink, Иви, Кинопоиск представили свои главные сериальные и кинопремьеры будущего сезона.

Победителем в номинации «Самый ожидаемый сериал» стала инклюзивная лирическая комедия «Встать на ноги» (реж. Павел Тимофеев, Okko). Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Победителя в номинации «Открытие Нового сезона» выбирали члены Попечительского совета и представители платформ: генеральный продюсер Premier и видеоплатформы RUTUBE, и председатель Попечительского совета в 2025 году Давид Кочаров; креативный директор KION Илья Бурец; генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев; генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян; генеральный директор Wink Антон Володькин, директор по контентной стратегии Иви Роман Бобров, руководитель Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса Михаил Китаев, продюсер и директор фестиваля Полина Зуева. «Открытием Нового сезона» стал Мигель – за режиссерский дебют (сериал «Искусство падения», Okko).

Закрытие фестиваля посетили Аня Чиповская, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Александра Ребенок, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Дарья Мороз, Мигель, Даниил Воробьев, Линда Лапиньш, Даниил Страхов, Кристина Бабушкина, Екатерина Вилкова, Юлия Хлынина, Анна Банщикова, Марина Васильева, Рузиль Минекаев, Артем Кошман, Виктория Маслова, Александр Мартынов, Дмитрий Лысенков, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Дмитрий Месхиев, Дмитрий Чеботарев, Анна Завтур, Александра Ребенок, Анна Слю, Дмитрий Власкин, Анна Богомолова, Гевонд Андреасян, Теймур Джафаров, Андрей Золотарев, Алексей Филимонов, Анна Слю, Влад Ценев, Владимир Канухин, Елизавета Юрьева, Юрий Быков, Роман Прыгунов, Александра Власова, Наталья Земцова и многие другие.

Информационные партнеры фестиваля «Новый сезон» – ЧТИВО, «ВКонтакте», «Бюллетень кинопрокатчика», Woman.ru.

За бьюти-образы гостей фестиваля отвечали официальные партнеры Tabu Make up и AlterEgo Italy, а парфюмерный партнер фестиваля Make Sense наполнил бьюти-студию, где гостей готовили к выходам атмосферой гармонии и свежести.

Фото: пресс-служба фестиваля

