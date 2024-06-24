В Иваново состоялась церемония закрытия фестиваля сериалов «Пилот»

Фоторепортаж из центра «Солярис»

23 июня в центре «Солярис» города Иваново прошла церемония закрытия шестого российского фестиваля сериалов «Пилот».

Победителем, по мнению жюри, стал детский детектив «Любопытная Варвара». Зрители проголосовали за комедию «Убойный отпуск». Полный список лауреатов доступен по ссылке.

В этом году на фестивале было рекордное количество гостей – около тысячи. Ключевые представители онлайн-кинотеатров, телеканалов, производителей контента, режиссеры, продюсеры, актеры, сценаристы собрались на «Пилоте», чтобы посмотреть сериальные новинки и принять участие в обширной деловой секции.

Материалы БК с фестиваля можно найти в нашем спецпроекте.

Фото: пресс-служба фестиваля

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24.06.2024