Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал детский детектив «Любопытная Варвара»

В Иваново состоялась церемония закрытия шестого фестиваля сериалов «Пилот».

Ведущим выступил актер Антон Филипенко.

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал детский детектив «Любопытная Варвара», а по версии зрительского голосования – «Убойный отпуск».