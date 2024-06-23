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Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»

Автор: БК

23 июня 2024

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал детский детектив «Любопытная Варвара»

В Иваново состоялась церемония закрытия шестого фестиваля сериалов «Пилот».

Ведущим выступил актер Антон Филипенко.

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал детский детектив «Любопытная Варвара», а по версии зрительского голосования – «Убойный отпуск».

Полный список лауреатов 
• Лучший пилот сериала. Выбор жюри – «Любопытная Варвара»
• Лучший пилот сериала. Выбор зрителей – «Убойный отпуск»
• Лучший режиссер – Тимур Алпатов («Противостояние»)
• Специальный приз за лучший режиссёрский дебют – Екатерина Тодоровская («Взрослые»)
• Лучший актерский ансамбль – «Чистые»
• Лучший актер сериала – Лев Зулькарнаев («Она такая классная»)
• Лучшая актриса сериала – Светлана Иванова («Эль Русо»)
• Лучший сценарий – Эмиль Никогосян («жЫЫЫзнь»)
• Самый ожидаемый игровой сериал – «Гаражники»
• Самый ожидаемый документальный сериал – «Киборг»

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